اجرای گسترده طرح پیشگیری از تنبلی چشم در مناطق روستایی

دکتر زهرا نوع پرست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس برنامه ریزیهای انجام شده پیش بینی می شود در سال جاری با اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم 80 درصد کودکان 4 تا 6 سال تحت پوشش قرار گیرند.

وی ضمن بیان اینکه با برگزاری کارگاه ارزشیابی در هفته گذشته ، چالشها و اهداف اجرای این طرح در سال گذشته بررسی شد، افزود: مهمترین هدف این طرح در سال جاری پوشش مناطق روستایی کشور است .

مدیر کل دفتر پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی تاکید کرد: براساس آمارهای موجود درحال حاضر 2 میلیون و 100 هزار کودک دراین رده سنی هستند که امیدواریم با افزایش پوشش در نقاط روستایی بتوانیم درصد زیادی از کودکان 4 تا 6 سال را تحت پوشش قرار دهیم.

نوع پرست گفت: سال گذشته یک میلیون و 500 هزار کودک تحت پوشش این طرح قرار گرفتند که در نهایت مشخص شد 66/1 درصد از کودکان دچار آمبیولپ ( تنبلی چشم ) بودند و همچنین 1/4 درصد از کودکان مراجعه کننده نیز از اختلالات بینایی ( نزدیک بینی و دور بینی ) رنج می بردند.