گزارش پتریوس آتش اختلافات بوش و دموکرات ها را شعله ورتر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لس آنجلس تایمز با بیان این مطلب به تحلیل اوضاع داخلی آمریکا و جو موجود میان سران این کشور در آستانه ارائه گزارش روند تحولات عراق از سوی ژنرال پتریوس پرداخت و نوشت : به نظر می رسد این گزارش آتش اختلافات موجود میان بوش و دموکرات ها را شعله ورتر خواهد کرد.

این روزنامه نوشت : در حالی که دموکرات ها تلاش می کنند تا سیاست های آمریکا در قبال عراق را تغییر دهند، اما به نظر می رسد گزارش پتریوس تاثیر چندانی در سیاست های فعلی بوش در قبال عراق نخواهد داشت.

در همین حال، کارشناسان مسائل نظامی پیش بینی می کنند پتریوس در گزارش خود اعلام می کند که استراتژی طرح افزایش شمار نیروها درعراق تاثیر مثبتی داشته و بهتر است این استراتژی همچنان ادامه داشته باشد و این چیزی است که دموکرات های آمریکا تمایل چندانی به انجام آن ندارند.

لس آنجلس تایمز در ادامه می نویسد : با نزدیک شدن به زمان ارائه گزارش از سوی پتریوس، گویی جریانی که درست دو ماه قبل اتفاق افتاد و در در آن دموکرات های حاضر در سنا بودجه نظامی آمریکا درباره عراق را برای مدتی کوتاه تصویب کرده و ادامه اختصاص بودجه جدید را به گزارش پتریوس مشروط کرده بودند تکرار می شود.

در همین حال گفته می شود که علاوه بر دموکرات ها، جمعی از جمهوریخواهان و نزدیکان بوش درکاخ سفید از رئیس جمهور آمریکا خواسته اند تا پیش از پایان سال جاری میلادی، استراتژی جدیدی را برای عراق ترسیم کند.

این درحالی است که رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه هشتم شهریوربه پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) رفت تا در دیدار با مشاوران ارشد نظامی کشورش دیدگاه های آنها را درباره تاثیر استقرار نیروهای آمریکایی درعراق بر سلامت کلی نیروهای مسلح این کشور بشنود.

در همین رابطه روز گذشته "ژان شاکوفسکی" سناتور دموکرات آمریکا از جرج بوش رئیس جمهوری کشورش خواست تا خروج نیروهای آمریکایی از عراق را آغاز کند.

وی که ماه گذشته به همراه هیئتی از کنگره آمریکا به عراق سفر کرد، گفت : استرتژی بوش درعراق شکست خورده است و افزایش شمار نیروهای آمریکایی درعراق در دستیابی به هدف اصلی خود یعنی کاستن از میزان خشونت ها در این کشور به عنوان زمینه ای برای پیشرفت در فرایند سیاسی شکست خورده است.