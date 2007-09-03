استفاده جدید از داروی کنترل فشارخون در درمان عوارض قلبی ناشی از دیابت نوع دو

به گزارش خبرگزاری مهر، روبرتو فراری، مدیر کلینیک قلب آژانس بیمارستان دانشگاه سانتا آنا و رئیس دوره ای انجمن قلب اروپا، در بررسی های خود نشان داد که با استفاده از این دارو درمان عوارض قلبی ناشی از دیابت می تواند جان میلیون ها بیمار را از مرگ نجات دهد.

بمیاری های قلبی یکی از عوارض شایع در میان بیماران مبتلا به دیابت نوع دو و یکی از مهمترین دلایل مرگ 50 تا 80 درصد از این بیماران است.

دراین خصوص این محقق توضیح داد:"با تجویز داروی کنترل فشارخون به بیماران دیابتی می توان از نتایج منفی انسداد شریان، سکته و سکته میوکاردیو جلوگیری کرد."

براساس گزارش آنسا، درصورتی که بیماران دیابتی از این دارو مصرف کنند، می توان مانع 14 درصد از مرگ جهانی و 18 درصد از مرگ های ناشی از عوارض قلبی شد.

درحال حاضر درحدود 245 میلیون بیمار مبتلا به دیابت نوع دو در دنیا وجود دارند.

به گفته این دانشمند، از آنجا که داروی کنترل فشارخون در بازار موجود است، بنابراین می توان به سرعت آزمایشات بالینی تکمیلی این روش درمانی را آغاز کرد و به یک درمان پایدار دست یافت.