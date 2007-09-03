سران عربستان و مصر درباره آخرین تحولات خاورمیانه رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروزنامه الحیات، این تماس تلفنی درحالی صورت گرفت که اخیرا اخباری مبنی بر کسالت حال عمومی رئیس جمهوری مصر منتشر شد.

"سلیمان عواد" سخنگوی ریاست جمهوری مصر درباره محورگفتگوهای شاه عربستان و رئیس جمهوری مصر گفت :"عبدالله بن عبدالعزیز" ،"حسنی مبارک" را از مذاکرات خود با عبدالله دوم شاه اردن مطلع کرد.

شاه اردن که دور روزگذشته درسفری کوتاه به عربستان با پادشاه این کشور دیدارکرد، قراراست فردا سه شنبه درراه بازگشت خود درقاهره، با رئیس جمهوری مصر دیدار کند.

به گفته سخنگوی ریاست جمهوری مصر، اوضاع عراق، لبنان وهمچنین آماده کردن شرایط برای موفقیت نشست بین المللی صلح که به پیشنهاد جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در پاییز آتی برگزارمی شود، از دیگر موضوعاتی بود که سران عربستان و مصر به آن پرداختند.