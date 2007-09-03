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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۵۷

فرماندار رشت:

حجم کار دولت نهم با هیچ یک از دولت های گذشته قابل قیاس نیست

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار رشت گفت: کارکرد دولت دکتر احمدی نژاد فوق العاده است و حجم کار این دولت با هیچ یکی از دولت های گذشته قابل قیاس نیست.

علی اکبر پروزان روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود : فضای مطلوبی برای خدمتگذاری بیشتر به آحاد جامعه در دولت نهم فراهم شده است.

وی اظهارداشت : با توجه به محدودیت منابع اعتباری با احیای روحیه جهادی تحول اساسی در جامعه ایجاد شده است.

پروزان توسعه و تقویت روحیه جهادی را رمز تعالی نظام دانست و افزود :خوشبختانه این روحیه در لایه های کارشناسی ادارات، سازمان ها و نهاد احیا شده و یک نوید مثبتی برای جامعه و مردم است.

فرمانداررشت همچنین گفت: از دهه فجر سال 85 تاهفته دولت سالجاری میزان بهره برداری پروژه های این شهرستان صد درصد رشد داشته است.

وی اشاره کرد: در دهه فجر سال گذشته 84 پروژه با اعتبار 18 میلیارد تومان در شهرستان رشت به بهره برداری رسید که این میزان در هفته دولت سال جاری، 201 پروژه با 25 میلیارد تومان بوده است .

وی ادامه داد: دولت نهم با جدیت در حال تامین زیر ساخت ها و رشد و تعالی نظام اسلامی ایران است.

کد مطلب 545182

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