700 تعاونی در استان مرکزی تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محسن مظفری صبح امروز در جمع خبرنگاران اراک افزود: سهم امسال تشکیل تعاونی استان مرکزی ۵۱۲شرکت است که پیشبینی میشود این رقم تا پایان امسال به ۷۰۰شرکت تعاونی افزایش یابد.
وی توسعه فرهنگ تعاون در جامعه نیازمند اطلاعرسانی خواند و افزود: از ابتدای امسال، تاکنون ۱۶۸شرکت تعاونی در گرایش های مختلف با عضویت پنج هزار و ۱۴۳نفر تشکیل و زمینه اشتغال یک هزار و ۴۲۱ نفر در استان فراهم شدهاست.
مظفری در ادامه با اشاره به تشکیل تعاونی مسکن در کشور عنوان کرد: بر اساس فراخوان داده شده از ابتدای اردیبهشت امسال، تاکنون بیشاز ۳۵هزار متقاضی ثبت نام و ۴۴تعاونی مسکن با عضویت سه هزار و ۵۷نفر تشکیل شده است.
این مقام تعاون استان در ادامه اضافه کرد: همچنین ۴۹شرکت تعاونی مسکن در مرحله ثبت هستند که پیشبینی میشود تا پایان مهرماه جاری ساماندهی مسکن مهر انجام و کار ساخت و ساز از آبان ماه جاری آغاز شود.
هم اینک سه هزارو 867 شرکت تعاونی با عضویت 266 هزارو603 تن در استان فعال است.
