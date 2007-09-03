700 تعاونی در استان مرکزی تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محسن مظفری صبح امروز در جمع خبرنگاران اراک افزود: سهم امسال تشکیل تعاونی استان مرکزی ‪ ۵۱۲‬شرکت است که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان امسال به‪ ۷۰۰‬شرکت تعاونی افزایش یابد.

وی توسعه فرهنگ تعاون در جامعه نیازمند اطلاع‌رسانی خواند و افزود: از ابتدای امسال، تاکنون ‪ ۱۶۸‬شرکت تعاونی در گرایش های مختلف با عضویت پنج هزار و ‪ ۱۴۳‬نفر تشکیل و زمینه اشتغال یک هزار و ‪۴۲۱‬ نفر در استان فراهم شده‌است.

مظفری در ادامه با اشاره به تشکیل تعاونی مسکن در کشور عنوان کرد: بر اساس فراخوان داده شده از ابتدای اردیبهشت امسال، ‌تاکنون بیش‌از ‪ ۳۵‬هزار متقاضی ثبت نام و ‪۴۴‬تعاونی مسکن با عضویت سه هزار و ‪ ۵۷‬نفر تشکیل شده است.

این مقام تعاون استان در ادامه اضافه کرد: همچنین ‪ ۴۹‬شرکت تعاونی مسکن در مرحله ثبت هستند که پیش‌بینی می‌شود تا پایان مهرماه جاری ساماندهی مسکن مهر انجام و کار ساخت و ساز از آبان ماه جاری آغاز شود.

هم اینک سه هزارو 867 شرکت تعاونی با عضویت 266 هزارو603 تن در استان فعال است.



