  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۰۹

همدلی هنرمندان عامل توسعه هنر در هر شهری است

مشهد - خبرگزاری مهر: بازیگر سینما و تلویزیون گفت: حمایت و همدلی هنرمندان بومی مهمترین عامل توسعه‌ هنر در هر شهری است.

محمد الهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: هنر‌هایی مانند تئاتر این ظرفیت را دارد که آیین های معرفتی و شاخص های اعتقادی مشهد را که بر گرفته از فطرت پاک ساکنان آن است، معرفی نماید.

وی تصریح کرد: نباید اجازه دهیم این باور ها که عامل توفیق نیاکان ما بود در میان زندگی مدرن امروز به دست فراموشی سپرده شود.

الهی تاکید کرد: اگر برگزاری جشنواره‌هایی چون شهر بهشت به سمت همایش‌های منطقه‌ای که نگاهی علمی ـ پژوهشی به این اعتقادات دارند،  بروند زمینه بروز خلاقیت های جدید فراهم می شود.

وی با اشاره به کمبود حمایت ها از هنرمندان بومی پیشکسوت که بنیانگذاران هنرتئاتر در کشور محسوب می شوند، اذعان داشت: این امر می تواند ریشه ها و بنیان های این هنر را به ویژه در شهرستان ها متزلزل ساخته و به هجرت هنرمندان دامن زند.

کارگردان نمایش تحسین شده‌ی "آتا مرگان" در پایان خاطر نشان کرد: باید اقدامات ویژه ای توسط ارگان ها و نهاد های ذیربط در جهت تربیت نسل جدیدی از هنرمندان مشهدی که بتوانند هنر تئاتر بومی شهر خود را در سطح جهان مطرح سازند، صورت گیرد.

 

کد مطلب 545185

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها