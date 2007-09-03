به گزارش خبرنگار مهر، همچنین در جلسه شب گذشته شورای هماهنگی جبهه اصلاحات موضوع کمک به ائتلاف در سطح استانها برای انتخابات مجلس هشتم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قرار شد بخش اعظمی از شناسایی، همراهی و همسان سازی را در این خصوص شواری هماهنگی دوم خرداد برعهده داشته باشد.

بر این اساس با توجه به اینکه بسیاری از احزاب شورای هماهنگی در ستاد ائتلاف اصلاح طلبان هم حضور دارند، موضوع چگونگی همراهی بیشتر اصلاح طلبان در حوزه های انتخابیه در سراسر کشور با حداقل شکاف و حداکثر هماهنگی، بررسی شد.

در ادامه این جلسه مقرر شد، احزاب و گروههای سیاسی دوم خرداد، نیروهای فعال خود را در استانها و شهرستانهایی که شعبه دارند، به منظور برنامه ریزی بیشتر برای انتخابات مجلس هشتم به شورای هماهنگی جبهه اصلاحات معرفی نمایند.

گفتنی است، در جلسه شب گذشته شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای مباحث صورت گرفته، رای گیری صورت نگرفت.