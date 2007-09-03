بوش باید سرنوشت عراق را به مردم این کشور بسپارد / آمریکا هیچ راهی جز خروج از عراق ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تشرین چاپ سوریه در مقاله ای نوشت : ارقام و مدارک موجود درباره تحولات عراق از جمله افزایش تلفات هفت درصدی غیرنظامیان عراقی در ماه آگوست نمی تواند کسی را قانع کند که اشغال عراق توسط آمریکا منجر به بهبود اوضاع عراق شده است یا در آینده ای نزدیک منجر به بهبودی خواهد شد، بلکه عکس این قضیه صادق است.

روزنامه تشرین در ادامه نوشت: علاوه بر کشته شدن هزار و هشتصد و نه غیر نظامی عراقی در ماه آگوست؛ 79 نظامی آمریکایی نیز در همین ماه در عراق به قتل رسیده اند. این نکته را نیز باید ذکر کرد که از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 25 هزار غیرنظامی عراقی کشته شده اند.

این روزنامه تصریح کرد: همه این آمارها حاکی از آن است که آمریکا در عراق شکست خورده است.

این روزنامه در ادامه افزود: در سایه این آمار و ارقام چگونه ممکن است از پیشرفت و بهبود اوضاع در عراق سخن گفت؟ و دیگر چه دلایل و بهانه هایی باقی مانده است که آمریکایی ها به کشورهای جهان درباره بهبود اوضاع عراق دروغ بگویند.

تشرین نوشت : تهاجم نظامی آمریکا به عراق در سال 2003 تا کنون منجر به قربانی شدن بیش از یک میلیون عراقی و آوارگی چهار میلیون نفر شده است. آیا دولت جرج بوش برای اینکه به اشغال عراق پایان دهد و سرنوشت عراق را به دست خود عراقی ها بسپارد، به قربانیان بیشتری نیاز دارد؟

در بخش دیگر این مقاله آمده است: اگر همه در انتظار گزارش دیوید پتریوس فرمانده نظامیان آمریکایی درعراق و رایان کروکر سفیر آمریکا در بغداد که قرار است اواسط ماه جاری به کاخ سفید ارائه شود، هستند باید گفت: نتایج این گزارش مشخص است. ارتش آمریکا در عراق نتوانست در طی چهار سال به اهداف خود برسد بنابراین در چند ماه نیز نخواهد توانست به خواسته هایش در عراق دست پیدا کند. یعنی اینکه از بین رفتن مشکلات عراق تنها در صورت پایان اشغال این کشور و از سرگیری روند سیاسی واقعی در عراق(روندی که سبب اتحاد تمام گروه ها و احزاب سیاسی عراقی شود و امنیت و ثبات را در این کشور برقرار کند) امکان دارد و این همان چیزی است که دولت بوش باید امروز به آن اعتراف کند.