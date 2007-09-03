مواضع ارتش ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری به چهره این کشور آسیب زده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "آناتولین تایمز" در تحلیلی در این رابطه می نویسد: بحران سیاسی کشور و نقش ارتش در انتخابات ریاست جمهوری می تواند مخالفت ها را برای الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا بیشتر کند.

این روزنامه تصریح می کند: کارشناسان موضوع هشدار می دهند که وجهه ترکیه در اتحادیه اروپا به سبب بروز بحران اخیر بین حزب عدالت و توسعه و ارتش و ایستادگی این حزب در برابر قدرت نظامیان آسیب دیده، اما در عین حال روند به نقطه ای منتهی شد که استنباط می شود دموکراسی هنوز در این کشور به خطر نیفتاده است.

در ادامه این تحلیل آمده است : به نظر متخصصین موضوع، این روند می تواند بیانگر این امر نیز باشد که عبدالله گل رئیس جمهور برگزیده، نه فرد منتخب پارلمان، بلکه فرد منتخب ارتش است، به این دلیل که در نهایت، کوتاه آمدن ارتش، سبب انتخاب وی شد.

"دیدیر بیلیون" Didier Billion تحلیلگر مرکز تحقیقات استراتژیک در پاریس(IRIS ) در این باره گفت : کشورهایی که مخالف عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا هستند از هر چیزی که در این کشور اتفاق می افتد و یا هر آنچه که ممکن است اتفاق بیفتد علیه این کشور استفاده خواهند کرد.

بیلیون افزود: مخالفین با یک دید به این وقایع ترکیه نگاه می کنند و آن این است که این کشور کاملاً بی ثبات است و بنابراین نمی تواند به عضویت اتحادیه درآید.

آناتولین تایمزدر ادامه با اشاره به دیدگاه "کریستی هیوز" Kirsty Hughes یک کارشناس مستقل در این باره می نویسد : اکثر اروپایی ها سیاست های ترکیه را درک نمی کنند و شناخت آنها به شدت تحت تاثیر برنامه های رسانه ای است که قطعاً این مسئله به چهره این کشور آسیب می زند.



عبدالله گل" وزیر امور خارجه ترکیه و کاندیدای ریاست جمهوری از حزب اسلامی عدالت و توسعه روز سه شنبه ششم شهریور در سومین دور انتخابات ریاست جمهوری در پارلمان این کشور به مقام ریاست جمهوری رسید.

رئیس جمهوری اسلامگرای تازه منتخب ترکیه روز هشتم شهریور با نخستین چالش از سوی ارتش سکولار این کشور روبرو شد و از همسر محجبه وی برای شرکت در مراسم روز پیروزی ارتش دعوت نشد.



"عبدالله گل"، رئیس جمهور جدید ترکیه از حزب اسلامگرای عدالت و توسعه که روز سه شنبه ششم شهریور پس از 6 ماه بلاتکلیفی سیاسی به سمت ریاست جمهوری برگزیده شد،در نخستین حضور رسمی خود در مراسم روز پیروزی ارتش شرکت کرد، اما همسر محجبه وی از سوی ارتش سکولار ترکیه به مراسم دعوت نشده بود.