زانوی جباری مصدوم نیست / یوسفی چهار هفته دور از میادین خواهد بود

امین نوروزی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجتبی جباری از ناحیه زانوی راست که مورد عمل جراحی قرار گرفته است هیچ آسیب دیدگی ندارد. مشکل او از قسمت مچ پای چپ است که در بازی با مس کرمان ضربه خورده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه زانوی راست جباری مورد عمل جراحی قرار گرفته است، متاسفانه هر زمان که وی دچار آسیب دیدگی می شود این شائبه پیش می آید که مشکل او از ناحیه زانوست، این در حالیست که او هیچ مشکلی در این قسمت ندارد و آسیب دیدگی زانویش کاملا برطرف شده است.

مجتبی جباری هنوز به آمادگی مطلوب نرسیده است

فیزیوتراپ استقلال در پاسخ به این پرسش که " آیا جباری می تواند در بازی مقابل شیرین فراز کرمانشاه آبی پوشان را همراهی کند؟"، گفت: امروز جباری را در تمرینات تست می کنیم و اگر سلامت مچ پای چپش مورد تایید قرار گرفت می تواند تیم را در بازی روز جمعه همراهی کند.

نوروزی همچنین در خصوص وضعیت محسن یوسفی دیگر بازیکن آسیب دیده تیم فوتبال استقلال گفت: رباط داخلی پای چپ یوسفی پاره شده، میسنیک پای او هم دچار کشیدگی شده است. با این شرایط یوسفی بین چهار تا پنج هفته باید استراحت و فیزیوتراپی کند تا توانایی بازگشت به میدان را بازیابد.