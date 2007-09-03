تصویب اعطای کرسی افتخاری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی عصر روز گذشته در مراسم اعطای کرسی افتخاری جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به پروفسور مجید سمیعی اضافه کرد: برای اولین بار در سال 84 هیئت امنا دانشگاه تصویب کرد در صورتی که فرد ایرانی در داخل و خارج از کشور بر اساس تصمیم هیئت ممیزه دانشگاه به درجه افتخاری نائل شود.

وی افزود: بر اساس تفاهم نامه مشترک میان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فرهنگستان علوم پزشکی از این پس افراد علاقمند می توانند با تصویب هیئت امنا به این درجه در دانشگاه نائل شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بر اساس مستندات تاریخی نخستین پزشکی که حرفه پزشکی را به عنوان یک شغل آغاز کرد، ایرانی بوده و نخستین قرنطینه سازی هم بیش از 7 هزار سال پیش در نزد ایرانیان انجام شده است.

وی اضافه کرد: اوستا به عنوان کتاب باستانی ایرانیان مملو از دستورات بهداشتی است و پس از ورود پر افتخار اسلام به ایران نیز افتخارات پزشکی ایرانیان ادامه یافت. این افتخارات در حدی بوده که تا 700 سال کتاب قانون ابن سینا در دانشکده های پزشکی جهان به عنوان مأخذی از شرق بی رقیب بود.

زالی با اشاره به کشفیات تاریخی در شهر سوخته در زمینه های پزشکی خاطرنشان کرد: در این شهر یک جمجمه کشف شده است که طبق یافته های باستان شناسی جمجمه یک دختربچه به دلیل بیماری هیروسفالی (جمع شدن مایع اضافی در مغز) مورد جراحی قرار گرفته است و پس از سوراخ شدن جمجمه آب اضافی آن خارج شده و بیمار نیز 3 هفته پس از جراحی زنده بوده است.

وی اضافه کرد: اولین مستند پیوند دو سر عصب متعلق به ابن سینا بوده و با توجه به امکانات محدود تشریحی در آن زمان توانسته بود عصب سه شاخه و دردهای ناشی از آسیب این عصب را کشف کند. همچنین هیچ آکادمی پزشکی در دنیا به مفهوم کلمه هنوز نتوانسته است جای جندی شاپور را بگیرد. در این آکادمی به معنای واقعی کلمه فضایی کاملاً آزاد برای تضارب آراء علمی محققان و دانشمندان آن زمان وجود داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه به تعداد دانشجویان، اعضای هیئت علمی و مراکز تحقیقاتی این دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: این دانشگاه 8 هزار و 500 دانشجو، یک هزار و 200 عضو هیئت علمی، 8 دانشکده، 25 مرکز تحقیقاتی که از میان آنها 4 مرکز به عنوان قطب کشوری هستند، وجود دارد.

وی از انتخاب مرکز تحقیقات مطالعه و توسعه آموزش پزشکی (EDC) این دانشگاه به عنوان مرکز آموزش پزشکی منطقه EMRO از سوی سازمان جهانی بهداشت خبر داد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز به عنوان تنها دانشگاه علوم پزشکی کشور دارای سه مرکز منطقه ای سازمان جهانی بهداشت است.

زالی خاطرنشان کرد: معدل سنی اعضای هیئت علمی این دانشگاه 2/43 سال است که نشان از روحیه جوانی در میان اعضای هیئت علمی دارد . همچنین 5/5 میلیون نفر جمعیت تحت پوشش این دانشگاه قرار دارند.

همچنین در این مراسم دکتر علی حائری - رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به افتخارات ایران در زمینه وجود شخصیت های علمی، فرهنگی و موثر در روند تاریخ بشریت گفت: ایرانیان در هر کجای جهان پای گذاشته اند نشانی از انسانیت را بر جای گذاشته اند.

وی افزود: تمدن و فرهنگ ایرانی در طول تاریخ بشریت نمونه های زیادی از شخصیت های برجسته را به خود دیده است. ایرانیان هر کجای جهان که حضور داشته اند منشاء تعالی انسان و خدمت به بشر بوده اند.