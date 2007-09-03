برگزیدگان هفتمین جشنواره گل محلات معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در استان مرکزی هفتمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاهان زینتی محلات با حضور مقامات استانی و محلی روز گذشته در استان مرکزی پایان یافت.

مدیرکل بازرگانی استان مرکزی در این مراسم گفت: شهرستان محلات توانایی صادرات و تولید گل و گیاه رابیش از میزان فعلی دارد.

سیاوش امینی با بیان‌اینکه شهرستان محلات را باید به ‌عنوان پایگاه آموزش، تولید گل و گیاه زینتی در کشور مطرح کنیم اظهار داشت: مسئولان وزارت بازرگانی و اتحادیه گل و گیاه باید عزم جدی تری را برای تولید و صادرات بیشتر داشته باشند.

در این مراسم رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان محلات نیز عنوان کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ایجاد رقابت سالم در بین تولیدکنندکان، آشنایی مراجع علمی با مسائل و مشکلات موجود در تولید و بازاریابی عنوان کرد.

حمیدرضا کتان‌فروش افزود: در نمایشگاه امسال نسبت به مسئله آموزش توجه جدی شده است که نسبت به سالهای گذشته یک شاخص محسوب می‌شود.

وی، تبدیل ایستگاه تحقیقات گل و گیاه به پژوهشکده گل را از مهمترین برنامه‌های ستاد برگزاری جشنواره‌های گل و گیاه شهرستان محلات خواند.