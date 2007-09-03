نقض حقوق بشر در غرب نهادینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در مراسم افتتاحیه اجلاس حقوق بشر و تنوع فرهنگی وزرای جنبش عدم تعهد ، ضمن انتقاد از دو گانگی های موجود در عرصه تعاریف مختلف از حقوق بشر اظهار داشت: برخی قدرتها در حالی که خود عامل بزرگترین جنایات ضد بشری هستند و سعی دارند منافع خود را به نام حقوق بشر به سایرین تحمیل کنند ندای حقوق بشر سر می دهند.

وی افزود: در حالیکه این کشورها خود بزرگترین تولید کنندگان سلاح های کشتار جمعی هستند در مقام داوری و کنترل این سلاح ها می نشینند در حالیکه خود ایجاد کنندگان ده ها زندان و شکنجه گاه بین المللی از قبیل گوانتانامو هستند از حقوق زندانیان و لزوم حفظ آن دم می زنند.

رئیس جمهور افزود: این قدرتها در حالیکه در مقابل رای ملت های ایران، الجزایر، فلسطین و بسیاری از کشورهای دیگر می ایستند مدعی احترام به آرای مردم می شوند.

احمدی نژاد تاکید کرد: به نظر می رسد باید در خصوص حقوق بشر به راه سومی اندیشید و آن طرح مجدد و صحیح مبانی حقوق بشر در جهت تامین کرامت انسانی برای تمام بشریت است.

وی همچنین گفت: حمایت و پیوند تمام ادیان الهی با حقوق بشر حقیقتی برجسته، ذاتی و ماندگار ادیان توحیدی است.

احمدی نژاد در ادامه با تاکید بر لزوم تعامل دائمی اعضای جنبش عدم تعهد خاطر نشان کرد: این تعامل می تواند راهگشایی به سوی حقیقت باشد.

رئیس جمهور همچنین اجلاس حقوق بشر و تنوع فرهنگی را مورد اشاره قرار داد و افزود: این نشست گام مهمی در جهت تقویت شاخص های ضروری برای ایجاد نظام حقوق بین الملل بر اساس معنویت، عدالت، احساس، ارزشمداری، احترام به فرهنگ و حقوق ملت ها و کرامت انسانی است که امروز ضرورتی بنیادین برای حیات جامعه بشری به حساب می آید.

وی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را به بازخوانی مبانی حقوق بشر دعوت کرد و گفت: امیدواریم از این طریق بتوانیم برای پرهیز از تک محوری و تفکیک حقوق بشر از اغراض سیاسی امکانی فراهم آوریم تا متفکران جهانی دیدگاه های خود را در فضایی علمی، دوستانه و شفاف به بحث بگذارند.

رئیس جمهور ضمن ابراز امیدواری برای تحقق این منظور خطاب به حاضران این اجلاس گفت: این وعده بزرگ الهی و بشارت تمام پیامبران است که فرجام جهان از آن انسانهای شایسته خواهد بود و بشر آنگاه به حق خود می رسد که انسان کامل که همه را به رفتار شایسته،دوستی، محبت و عدالت می خواند عهده دار امور گردد.

وی تصریح کرد: اگر چه آنان که حقوق انسان را به نفع خود پایمال می کنند آن روز را دور می دانند ولی ما آن را نزدیک می دانیم.

احمدی نژاد نقض حقوق بشر را در غرب نهادینه شده توصیف کرد و گفت: برخورد دو گانه به آرمان حقوق بشر صدمات جدی وارد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، رئیس جمهور درادامه سخنرانی خود در اجلاس حقوق بشر وتنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد با اشاره به اینکه به خاطر ره یافت ها خود محور ومنفعت طلبی انحصاری در دنیای امروز وضعیتی ناخوشایند ایجاد شده است ، امروز در حالی که در بسیاری از نقاط عالم مردم از غذا، بهداشت و آموزش مناسب محروم هستند ، گفت: برخی کشورهای قدرتمند از توان اقتصادی خود برای سلطه بر دیگران استفاده می کنند و ثروت ملتها را صرف تهیه تسلیحاتی می کنند که برای نابودی ملت ها به کار می رود.

وی در ادامه سخنان خویش به عملکرد و ماهیت رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی با کشتن و آواره کردن مردم منطقه شکل گرفته است ، این رژیم خانه ها و مزارع مردم فلسطین را ویران می کند ما در عین حال مورد حمایت سیاسی و نظامی برخی کشورهای قدرتمند قرار می گیرد. و برخی کشورهای قدرتمند هم به آرا و نظر مردم فلسطین احترام نمی گذارند و سعی می کنند با فشار و تحریم دولت فلسطین را ساقط کنند.

احمدی نژاد گفت: امروز در عراق اشغالگران برای ماندن اصرار دارند و ناامنی را که خودشان مسبب آن هستند را بهانه تداوم اشغال می کنند از آغاز اشغال عراق تا امروز 160 هزار کشته و 600 هزارنفر زخمی شده اند و اشغالگران همچنان با گستاخی خواهان تغییر دولت قانونی عراق می شوند و از هیچ آدم کشی و جنایت ابائی ندارند.

رئیس جمهور با اشاره به وجود زندانهای مخفی و کنترل و شنود تلفن های شهروندان توسط قدرت های زورگوی جهان گفت: آنها حتی رعایت حیثیت ملت خود را هم نمی کنند و امروز سازو کار حقوق بشر توسط قدرتهای زورگو برای هدف قرار دادن کشورهای مستقل مورد سو استفاده قرار می گیرد.

وی نقض حقوق بشر را در غرب نهادینه شده توصیف کرد و گفت: برخورد دو گانه به آرمان حقوق بشر صدمات جدی وارد کرده است.

احمدی نژاد در ادامه سخنان خویش به موضوع هسته ای ایران اشاره کرد و گفت: ایران با این که عضو رسمی آژانس است و معاهده منع اشاعه را ( NPT ) را امضا کرده اما قدرت های انحصار طلب همه توان تبلیغاتی و دیپلماتیک خود را به کار گرفته اند که ایران را از حقوق خود محروم کنند آنها از تهدید سیاسی ، اقتصادی و حتی نظامی فروگذار نکرده اند و حتی حیثیت شورای امنیت را هم قربانی خواسته های نامشروع خود کردند.

رئیس جمهور صدور قطعنامه در شورای امنیت را قطعنامه علیه ملت ایران توصیف کرد و گفت: ایران با ایستادگی و تماس با کشورهای مستقل سعی کرد شرایط را تغییر دهد و من امروز با صراحت اعلام می کنم که به لطف الهی و ایستادگی رهبری و ملت بزرگ ایران و همراهی دوستان ما از نظر ما پرونده هسته ای مختومه شده و اکثریت حقوق ملت ایران را به رسمیت می شناسند و یکی دو کشور باقی مانده هم چاره ای جز این ندارند.

وی از حمایت های بی دریغ کشورهای عدم تعهد بویژه در نشست وزران خارجی در کوالالامپور و نشست سران در کوبا قدردانی کرد و گفت: اعلام می کنم ملت ایران چرخه سوخت هسته ای را در خدمت صلح و رفاه خود و همه ملت ها می داند و آماده است طبق مقررات آژانس دستاوردهای خود را در قالب برنامه های آموزشی در اختیار سایرین قرار دهد.

احمدی نژاد پیام جنبش عدم تعهد را پیامی امید بخش برای ملت های مستقل جهان توصیف کرد و گفت: امروز مسئولیت کشورهای غیر متعهد از گذشته حیاتی است و باید در کنار هم بمانیم و صدای یکدیگر را تقویت کنیم و دیکتاتوری چند کشور قدرت طلب را مورد سئوال قرار دهیم.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز بیش از هر دوره ای حقوق بشر در جهان پایمال می شود و عده ای به اسم بازار آزاد و دموکراسی در پی تسلط اقتصادی و اشغالگری هستند دوران این قدرت های پایان یافته است و سلطه شیطانی آنها رو به افول است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: حقوق بشر اساسا یک مفهوم دینی و تولیدی است و ارمغان پیامبران الهی است.