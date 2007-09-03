استقبال رهبر مذهبی مسیحیان لبنان از ابتکار عمل نبیه بری

به گزارش خبرگزاری مهر، "نصرالله صفیر" اسقف اعظم مارونی های لبنان درگفتگو با روزنامه الرای کویت با تایید ابتکارعمل "نبیه بری" رئیس پارلمان این کشور با هدف پایان دادن به بحران سیاسی لبنان که ازماه ها پیش ادامه دارد، گفت : مدت زمان پایان دوره ریاست جمهوری کنونی برای تشکیل دولت جدید کافی نیست و بهتراست که از موضوع تشکیل دولت صرف نظرشود و به موضوع رئیس جمهوری پرداخت و بعد از اتمام این موضوع به مسئله دولت بپردازیم.

اسقف اعظم مارونی های لبنان تاکید کرد: قانون اساسی لبنان برحضوردو سوم اعضای نمایندگان مجلس برای انتخاب رئیس جمهوری تاکید دارد. اما نمایندگان می توانند رئیس جمهوری را با اکثریت نصف به اضافه یک انتخاب کنند.

گروه 14 مارس که اکثریت نمایندگان پارلمان لبنان وابسته به آن هستند، درصدد هستند تا انتخاب رئیس جمهوری براساس نصف به اضافه یک انجام شود، اما درمقابل، گروه های مخالف از جمله،حزب الله، جنبش امل و جریان مسیحی ملی آزاد بر اجرای نص صریح قانون اساسی لبنان یعنی همان انتخاب رئیس جمهور براساس دوم سوم حد نصاب نمایندگان تاکید دارند.

ازسوی دیگر نصرالله صفیر با اشاره به 4 افسری که به اتهام دست داشتن درترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان دربازداشت هستند، به نقل از وکلای مدافعشان گفت: این افراد از دو سال پیش به علت این اتهام بدون آنکه مجازات یا تبرئه شوند، همچنان در بازداشت هستند.

وی خواستارآن شد درصورتی که اتهامات وارده علیه آنان به اثبات رسیده است؛ درحق آنان حکم صادر شود و در صورتی که این اتهامات به اثبات نرسیده است، آزاد شوند.

رئیس مجلس لبنان جمعه نهم شهریور در مراسم بیست و نهمین سالگرد ربوده شدن امام موسی صدر در شهر بعلبک تاکید کرد که اگر رئیس جمهور آینده لبنان به اتفاق آرای جریان های سیاسی انتخاب شود، جناح مخالف دولت آماده خواهد بود تا از درخواست خود برای تشکیل دولت وحدت ملی صرف نظر کند.