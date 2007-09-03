به گزارش خبرنگار مهر، وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز درحاشیه همایش اعطای اوراق سهام و اعضای شرکت های تعاونی روستایی وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران از پیگیری وزارت جهاد کشاورزی برای تاسیس بانک خصوصی شرکت‌های تعاونی روستایی خبر داد و گفت: به منظور سازماندهی شرکت های تعاونی روستایی وزارت جهاد کشاورزی در صدد است از طریق سرمایه گذاری اعضا بانک خصوصی این شرکت‌ها را به عنوان پشتوانه فعالیت اقتصادی آنان دنبال کند.

محمدرضا اسکندری با اشاره به عضویت 5 میلیون نفر درشرکت‌های تعاونی روستایی کشور بیان کرد: سرمایه اولیه بانک خصوصی شرکت‌های تعاونی روستایی برای ایجاد پشتوانه فعالیت اقتصادی تعاونی ها از طریق اعضا تامین خواهد شد.

وی با اشاره به اختصاص سالانه 40 تا 50 میلیون تومان اعتبار از سوی وزارت جهاد کشاورزی جهت حمایت از تشکیل تعاونی های روستایی، عنوان کرد: ساماندهی چرخه تولید محصولات کشاورزی در گرو ساماندهی تعاونی های تولیدی بخش کشاورزی است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بازنگری عملکرد شرکت‌های تعاون روستایی افزود: در حال حاضر 5 هزار شرکت تعاونی روستایی و تولیدی در کشور وجود دارد که 3 هزار تعاونی روستایی به شکل عمومی و تخصصی زنان فعالیت دارند و بالغ بر 1300 تا 1400 تعاونی تولیدی روستایی نیز غالب جمعیت روستایی تولید کننده کشور را تحت پوشش قرار داده اند.

اسکندری با بیان مطلب فوق تصریح کرد: از شرکت‌های مذکور در حال حاضر بالغ بر 1200 تا 1300 شرکت مورد بازنگری و بازسازی به لحاظ اعضای هیئت مدیره و به روز کردن ارزش سهام آنان به انجام رسیده است.

وی با اشاره به ارزش گذاری یک‌هزار شرکت تعاونی روستایی، عنوان کرد : ارزش سهام این شرکت‌ها به طور متوسط 700 درصد رشد داشته است.

وزیر جهاد کشاروزی افزود: بازنگری شرکت‌های تعاونی روستایی و ارزش گذاری آنان علاوه بر اینکه توان شرکت‌ها را برای انجام عملیات اقتصادی افزایش می دهد اعضا را از وضعیت سرمایه گذاری شرکتها مطلع می کند. ضمن آنکه سهم هر عضو بر این شرکتها مشخص می شود.

اسکندری با بیان آن که ارزش سهام اعضا بر بدو تشکیل تعاونی های روستایی مشخص نبود، افزود: در حال حاضر با واگذاری برگه سهام به اعضا ارزش هر سهم برای افراد عضو شرکتهای تعاونی مشخص می شود.

به گفته وی، اعطای اوراق سهام به اعضای شرکت‌های تعاونی روستایی نقش این شرکتها را در فراوری و توزیع محصولات کشاورزی افزایش خواهد داد.

وزیر جهاد کشاورزی با اعلام آنکه سهام این شرکت‌ها وارد بورس نمی شود، افزود: سهام تعاونی روستایی بین اعضا مبادله می شود و به طور معمول سهام میان اعضا توزیع خواهد شد.