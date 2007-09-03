نشاء برنج در شالیزارهای خراسان شمالی پایان یافت

فرامرز عدالتیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال زراعی جاری 2 هزار و 200هکتار ار اراضی کشاورزی خراسان شمالی به کشت برنج اختصاص یافت.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود از این میزان شالیزار در خراسان شمالی 7 هزار تن شلتوک برداشت شود که از این میزان شلتوک نیز 4 هزار و 620 تن برنج تولید و روانه بازار مصرف خواهد شد.

عدالتیان اظهار داشت: عمده برنج تولید شده در خراسان شمالی رقم محلی طارم دم سیاه بول است و اخیرا ارقام جدید اصلاح شده شفق و فجر نیز معرفی شده اند.

وی ارقام فجر و شفق را از ارقام پر محصول برنج عنوان کرد و افزود: این ارقام بعلت عملکرد بیشتر در هکتار درآمد شالیکاران خراسان شمالی را افزایش می دهد.