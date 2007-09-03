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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۲۳

نشاء برنج در شالیزارهای خراسان شمالی پایان یافت

نشاء برنج در شالیزارهای خراسان شمالی پایان یافت

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت جهاد کشاورزی خراسان شمالی از پایان کار نشاء برنج در شالیزارهای این استان خبر داد.

فرامرز عدالتیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال زراعی جاری 2 هزار و 200هکتار ار اراضی کشاورزی خراسان شمالی به کشت برنج اختصاص یافت.

 

وی ادامه داد: پیش بینی می شود از این میزان شالیزار در خراسان شمالی 7 هزار تن شلتوک برداشت شود که از این میزان شلتوک نیز 4 هزار و 620 تن برنج تولید و روانه بازار مصرف خواهد شد.

 

عدالتیان اظهار داشت: عمده برنج تولید شده در خراسان شمالی رقم محلی طارم دم سیاه بول است و اخیرا ارقام جدید اصلاح شده شفق و فجر نیز معرفی شده اند.

 

وی ارقام فجر و شفق را از ارقام پر محصول برنج عنوان کرد و افزود: این ارقام بعلت عملکرد بیشتر در هکتار درآمد شالیکاران خراسان شمالی را افزایش می دهد.

 

به گفته وی در مزارع همچنین ،الگویی ، ارقام کادوس ، نعمت و شیرودی ، نداو ساحل در سطح دو هکتارکشت شده است.

کد مطلب 545228

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