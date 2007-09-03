توسعه مسکن اقشار آسیب پذیر در جامعه یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، عطاالله حکیمی صبح روز دوشنبه در مراسم بهره برداری واحدهای مسکونی مددجویی در رودبار افزود: احداث واحدهای مسکونی برای اقشار آسیب پذیراز اهمیت بسزایی برخوردار است که اقدامات خوبی از سوی دستگاههای حمایتی صورت گرفته است.

وی اضافه کرد : با توسعه بخش مسکن ضریب امنیت ، نشاط و امید در جامعه بویژه در بین اقشار آسیب پذیر ارتقا می یابد.

حکیمی اظهارداشت :دولت نهم برای ساماندهی مسکن در کشور برنامه های خوبی داردکه با عملی شدن این اقدامات تحول خوبی در بخش مسکن خواهیم داشت .

وی خاطر نشان کرد : سالجاری دولت دکتر احمدی نژاد ایجاد یک میلیون و 500هزارواحد مسکونی رادرسطح کشوردر برنامه دارد.

حکیمی عنوان کرد :از این تعداد واحد مسکونی یک میلیون و 200هزار واحد در مناطق شهری و 300هزار در مناطق روستایی احداث می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم گفت : سهم استان گیلان از این تعداد واحد مسکونی 48 هزار و 400واحد است .

به مناسبت هفته دولت دو واحد منزل مسکونی مدد جویی طی مراسمی صبح روز دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان ، استانی و شهرستانی در رودبار مورد بهره برداری قرار گرفت.

هر واحد مسکونی مددجویی با 85 متر مربع زیر بنا احداث شده و برای ساخت آن 17 میلیون و 600هزار تومان اعتبار هزینه شده است.

این تعداد منزل مسکونی با اعتبارات سازمان بهزیستی و موسسه خیریه خانه مادر و کودک ساخته شده است.