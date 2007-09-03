شکل گیری توازن جدید در دیپلماسی پاریس ؛ از شیراک تا سارکوزی

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه تایم درشماره اخیرخود با بیان این مطلب، به تحلیل سخنان هفته گذشته "نیکولا سارکوزی" در جمع سفیران فرانسه در سایر کشورها پرداخت و نوشت : سخنان سارکوزی که به نوعی اولین سخنرانی رسمی او در تشریح سیاست خارجی فرانسه محسوب می شود؛ بیانگر گشایش فصلی جدید در رویکردهای بین المللی پاریس است.

این هفته نامه آمریکایی نوشت : سارکوزی درسخنان خود درباره مسائل متعددی ازعراق گرفته تا مسائل خاورمیانه صحبت کرد، اما نکته ای که پیش ازهمه حائزاهمیت است؛ جبهه گیری وی درباره مسئله هسته ای ایران بود ؛ هر چند سارکوزی در صحبت های خود به این نکته اشاره کرد که باید از دستیابی ایران به بمب هسته ای جلوگیری کرد، اما از سوی دیگر مخالفت خود را با استفاده از گزینه حمله نظامی به ایران اعلام و استفاده از زور علیه این کشور را تقبیح کرد.

تایم افزود: هر چند سارکوزی در مقایسه با شیراک، گرایش بیشتری به آمریکا دارد، اما سخنان او درباره ایران و مسئله هسته ای این کشور نشان داد که فرانسه تمایلی به همراهی با آمریکا در استفاده از گزینه نظامی علیه تهران ندارد.

تایم نوشت :هرچند سارکوزی با ادامه فعالیت هسته ای ایران مخالف بود اما همچنان برحل دیپلماتیک وبه دور ازتنش این موضوع تاکید دارد؛ سارکوزی مخالفت خود را با اقدام یک جانبه علیه ایران و استفاده از زورعلیه این کشور به آمریکا اعلام کرده و برای اثبات گفته های خود درباره استفاده یک جانبه از زور در برابر کشوری خاص، تاریخ و اقدامات سال های دور فرانسه را مثال زده است.

علاوه بر آن سخنان سارکوزی که اولین سخنرانی رسمی او درباره ترسیم سیاست خارجی فرانسه محسوب می شود نشان داد که سیاست خارجی مورد نظرسارکوزی با آنچه در دوران ریاست جمهوری "ژاک شیراک" وجود داشت، کاملا متفاوت بوده و سیاست خارجی این کشور در حال تغییر است.

تایم نوشت: با این حساب وبا توجه به گرایش های سارکوزی دراموربین المللی، باید شاهد شکل گیری توازن جدیدی برای فرانسه در سیاست خارجی باشیم، اقدامی که سارکوزی آن را با اعزام نیرو به افغانستان آغاز کرده است.

درهمین رابطه هفته گذشته نیز روزنامه گاردین درتشریح سخنان سارکوزی نوشته بود: تغییرات مورد نظرسارکوزی در سیاست خارجی فرانسه به گونه ای است که فقط شامل کشوری خاص نمی شود بلکه سیاست پاریس درقبال تمام کشورهای جهان از ایران گرفته تا آمریکا در حال دگرگونی است.