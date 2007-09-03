سازمان ملل اهانت کنندگان به پیامبر اسلام را جریمه کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، مجمع تحقیقات اسلامی الازهر با اشاره به اینکه باید از اهانت به اسلام و مسلمانان جلوگیری شود، اعلام کرد: بی توجهی به این امر تیره شدن روابط میان انسانها به ویژه میان جهان اسلام و غرب را در پی خواهد داشت .

این مجمع اهانت روزنامه سوئدی و کاریکاتورهای موهن به نبی اکرم (ص) را به شدت محکوم کرد و گفت: اهانت به مقدسات مسلمانان و اعتقادات آنها بار دیگر از سوی رسانه ها و نشریات اروپایی تکرار شده است .

مجمع تحقیقات اسلامی الازهر از حکومت سوئد خواست برای کسانی که این اقدامات را انجام داده اند تدابیری اندیشند تا آنها از همه مسلمانان جهان به علت انتشار این کاریکاتور عذرخواهی کنند.