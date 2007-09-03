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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۳۸

دوچرخه سواری آسیا - تایلند

رکابزنان 200 متر ایران به مرحله دوم راه یافتند

رکابزنان 200 متر ایران به مرحله دوم راه یافتند

ملی پوشان کشورمان صبح امروز در رشته 200 متر تایم تریل مقدماتی به مرحله دوم رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در تایلند راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان که با ترکیب 32 دوچرخه سوار زن و مرد به بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری آسیا در تایلند اعزام شده از صبح امروز مسابقات خود در رشته های تایم تریل انفرادی را با راهیابی دو تن از رکابزنان به مرحله دوم آغاز کرد.

امروز صبح و در اولین روز از مسابقات قهرمانی آسیا در بانکوک و در رشته پیست، دوچرخه سواران رشته 200 متر تایم تریل انفرادی در دور مقدماتی با یکدیگر مسابقه دادند که در نهایت در رده سنی جوانان سیدامین نورانی و در رده سنی بزرگسالان فرشید فارسی نژادیان برای تیم ملی کشورمان رکابزنی کرده و توانستند به مرحله دوم این رشته راه پیدا کنند. در این رشته در بخش بانوان تیم ایران نماینده ای نداشت.

بیست و هفتمین دوره رقابتهای قهرمانی دوچرخه سواری آسیا از امروز صبح در رشته های پیست آغاز شده و تا روز 19 شهریور ماه در تایلند ادامه می یابد.

کد مطلب 545233

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