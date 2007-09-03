همایش "تفکر اسلامی" طی ماه رمضان در مصر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسلامی، مقامات عالی دولتی و علمای اسلامی در این همایش که دومین روز از ماه مبارک رمضان در الازهر آغاز می شود شرکت خواهند کرد.

چندین نفر از وزرای مصری چون دکتر محمود زقزوق و علمای مسلمانی چون شیخ الازهر دکتر محمد طنطاوی و همچنین سفرای مسلمان در مصر در افتتاحیه این همایش شرکت می کنند.

محمود زقزوق گفت: این همایش تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد یافت و طی آن موضوعات پیش روی امت مسلمان در عرصه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .

علمای مسلمان و متفکران طی این یک ماه به ارائه دیدگاه حقیقی اسلام با توجه به موضوعات معاصر در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فکری خواهند پرداخت.

