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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۰۳

همایش "تفکر اسلامی" طی ماه رمضان در مصر برگزار می شود

همایش "تفکر اسلامی" طی ماه رمضان در مصر برگزار می شود

شورای عالی امور اسلامی مصر همایش سالانه " تفکر اسلامی" را با هدف بررسی موضوعات پیش روی مسلمانان، در طول ماه مبارک رمضان با حضور شخصیتهای برجسته مسلمان برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسلامی، مقامات عالی دولتی و علمای اسلامی در این همایش که دومین روز از ماه مبارک رمضان در الازهر آغاز می شود شرکت خواهند کرد.

چندین نفر از وزرای مصری چون دکتر محمود زقزوق و علمای مسلمانی چون شیخ الازهر دکتر محمد طنطاوی و همچنین سفرای مسلمان در مصر در افتتاحیه این همایش شرکت می کنند.

محمود زقزوق گفت: این همایش تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد یافت و طی آن موضوعات پیش روی امت مسلمان در عرصه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .

علمای مسلمان و متفکران طی این یک ماه به ارائه دیدگاه حقیقی اسلام با توجه به موضوعات معاصر در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فکری خواهند پرداخت.

کد مطلب 545234

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