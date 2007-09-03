واگذاری 360 واحد مسکونی به مدد جویان بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس اعلایی معاون مشارکت های سازمان بهزیستی کشور با اعلام این خبر که در چهار ماهه اول سال جاری یک هزار و 100 واحد مسکونی به مدد جویان واگذار شده است، گفت: در همین راستا و به مناسبت هفته دولت 360 واحد مسکونی دیگر به معلولان و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی واگذار شد.

وی با ذکر این نکته که اولویت سازمان بهزیستی برای توانمند سازی مدد جویان، خارج کردن هزینه مسکن از سبد هزینه های آنان است، افزود: در سال جاری با افزایش اعتبار ساخت مسکن مددجویان بهزیستی ، ساخت بیش از 12 هزار و 500 واحد مسکونی شروع می شود.

وی گفت: ساخت این واحدهای مسکونی از ابتدای سال گذشته آغاز شده بود که امسال به پایان رسیده است و بر اساس اولویت به مدد جویان واگذار شد.

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی خاطرنشان کرد: بیشترین آمار واگذاری این مسکن ها در استانهای سیستان و بلوچستان به تعداد 200 واحد بوده است، همچنین استانهای کردستان و هرمزگان هر کدام با واگذاری 20 و 30 واحد مسکونی در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.