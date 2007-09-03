مخالفت شدید حماس با تغییر قانون انتخابات فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، " سامی ابوزهری" در گفتگو با العالم، تصمیم ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین درباره تغییر قانون انتخابات را مغایر قانون اساسی و موازین فلسطین برشمرد وگفت : وی حق صدور قوانین، بدون رجوع به مجلس قانونگذاری فلسطین را ندارد.



ابوزهری تاکید کرد که تنها مجلس قانونگذاری فلسطین حق دارد قوانین را تصویب، اصلاح و یا تغییراتی را در آن اعمال کند.



وی همچنین درخواست رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از حماس برای پایبندی به برنامه سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) را رد کرد و افزود: جنبش حماس عضو این سازمان نیست تا به برنامه آن پایبند باشد.



ابوزهری افزود: ما در نشست قاهره و نیز نشست مکه بر ضرورت بازنگری واصلاح ساختار سازمان آزادیبخش فلسطین براساس اصول و مبانی سیاسی جدید توافق کردیم تا بتوانیم دراین سازمان حضور داشته باشیم، اما این بازنگری واصلاح صورت نگرفت و در نتیجه نمی توان ما را ملزم به پایبندی به برنامه این سازمان کرد؛ درحالی که عضو آن نیستیم.



وی در واکنش به اظهارات ابومازن که گفته است تا زمانی که مجلس قانونگذاری تشکیل جلسه نمی دهد؛رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین حق دارد براساس قانون اساسی، قوانین را صادر کند، گفت : عباس(ابومازن) لایحه قانونی خود را به مجلس قانونگذاری فلسطین ارائه نکرده است تا بگوید مجلس تشکیل نشده است.



ابوزهری افزود: روند قانونی به این نحو است که رئیس تشکیلات خودگردان باید تمام لوایح مورد نظر خود را به مجلس قانونگذاری ارائه کند؛ سپس مجلس آن را بررسی کرده و این لوایح را تصویب یا رد می کند.



وی خاطر نشان کرد: مجلس قانونگذاری در همه کشورهای جهان همانطور که از نام آن پیدا است، تنها مرجع تصویب قوانین یا تعدیل و اصلاح آن است و وظیفه رئیس تشکیلات خودگردان فقط اجرای قوانین است.



ابوزهری با تاکید بر اینکه برگزاری هرگونه انتخاباتی که حماس آن را تحریم کند به شکست خواهد انجامید، افزود: ایجاد هرگونه نظام سیاسی در فلسطین بدون مشارکت این جنبش امکانپذیر نیست.



سخنگوی حماس با اشاره به پایگاه بزرگ مردمی این جنبش در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه گفت : چگونه محمود عباس می خواهد با وجود مخالفت حماس، انتخابات را در نوار غزه برگزار کند؟



ابوزهری تاکید کرد: رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین عملا نمی تواند این انتخابات را برگزار کند و برگزاری انتخابات به طور فراگیر در کرانه باختری و نوار غزه امکانپذیر نیست.



وی با بیان اینکه ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین در سردرگمی سیاسی بزرگی به سر می برد، تصریح کرد که بهتر است آنها به میز گفتگو بازگردند و مذاکرات را از سر گیرند.



ابوزهری گفت : اگر محمود عباس(ابومازن) نقطه نظرات و ملاحظاتی دارد، لازم است آن را بر سر میز گفتگوها مطرح کند چرا که در سایه توافق ملی می توان به نتیجه رسید.



وی افزود: محمود عباس با دنبال کردن شیوه های نمایشی به طور قطع خود را روز به روز گرفتارتر می کند و از جامعه فلسطین دور خواهد شد.



رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیروز(یکشنبه ) با صدور فرمانی قانون جدید انتخابات را اعلام کرد.



این فرمان ابومازن، عملا جنبش حماس را از شرکت در انتخابات محروم می کند، زیرا براساس قانون انتخابات جدید، نامزدهای انتخاباتی باید به تمام توافقنامه های امضا شده بین تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی پایبند باشند. این درحالی است که حماس موجودیت این رژیم و توافقنامه های امضا شده با آن را به رسمیت نمی شناسد .

