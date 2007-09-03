تیم ملی کاراته با اتوبوس به استانبول می رود

به گزارش خبرنگار مهر ، تیم های ملی کاراته جوانان و امید ایران که خود را برای حضور دررقابتهای قهرمانی جهان آماده می کند به منظور پشت سرگذاشتن یک دوره رقابت تدارکاتی راهی استانبول ترکیه خواهدشد.

این رقابتها تحت عنوان جایزه بزرگ با حضور بیش از 20 تیم اروپایی به مدت سه روز درترکیه برگزارخواهد شد. مسئولان فدراسیون کاراته تلاش فراوانی برای تهیه بلیط هواپیما نمودند ولی به دلیل بسته بودن تمامی پروازها این تیم مجبور شد مسیر طولانی تهران تا استانبول را با اتوبوس طی کند.

قرار است دراین سفر چند عضو تیم ملی بزرگسالان از جمله ترک زاد ، جودت، جعفرقلی زاده و... جوانان و امید را همراهی کنند.

تورنمنت بین المللی ترکیه از روزجمعه با انجام رقابتهای کاتا آغاز می شود و رقابتهای کومیته تیمی و انفرادی طی روزهای شنبه و یکشنبه آغاز خواهد شد.