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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۱۲

شناسایی و ساماندهی نخبگان جوان در قم آغاز شد

قم - خبرگزاری مهر: طرح شناسایی، جذب و ساماندهی نخبگان و جوانان موفق استان قم به همت سازمان ملی جوانان این استان آغاز شد.

به گزارش مهر، بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان ملی جوانان، این طرح به منظور استفاده بهینه از استعدادها و توانمندی های نخبگان و نقشی که این قشر عظیم در توسعه و تعالی کشور دارند در سه گام مهم شناسایی، جذب و ساماندهی نخبگان آغاز شد.

جهت پیشبرد مسیر مشخص شده، شاخص هایی از جمله مخترعین جوان، حافظان و قاریان برتر ملی و جهانی ، نویسندگان برتر ملی و جهانی ، محققان و پژوهشگران نمونه، نخبگان علمی و المپیادی و جوانان دارنده مدال های ملی و جهانی مد نظر خواهند بود تا بر اساس این شاخص ها نخبگان استان شناسایی و جهت جذب و ساماندهی آنان اقدامات لازم صورت گیرد.

بر اساس این گزارش جوان نخبه، فردی کارآمدی است که در تولید علم ، هنر، ورزش و فناوری استان یا کشور موثر واقع می شود و هوش و کار آفرینی و نبوغ فکری وی موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه کشور خواهد بود. نخبگان در سه گروه متخصص ، نو آور و کار آفرین شناسایی می شوند و دراین راستا دستگاههایی نظیر دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیق و وزارتخانه ها ، با آنان در ارتباط خواهند بود.

اولین و مهمترین گام در جهت اجرای این طرح، شناسایی صحیح افراد است و تاکنون 500 نفر از نخبگان جوان استان قم شناسایی شده اند. راه اندازی سایت ویژه نخبگان، تشکیل اتاق فکر، برگزاری جشنواره های مختلف و نمایشگاه آثار و تولیدات، برگزاری سمینارهای علمی و تشکیل کارگاه های علمی ،فرهنگی و هنری ویژه نخبگان از جمله برنامه هایی است که برای نخبگان جوان استان قم در نظر گرفته می شود.

کد مطلب 545242

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