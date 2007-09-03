شناسایی و ساماندهی نخبگان جوان در قم آغاز شد

به گزارش مهر، بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان ملی جوانان، این طرح به منظور استفاده بهینه از استعدادها و توانمندی های نخبگان و نقشی که این قشر عظیم در توسعه و تعالی کشور دارند در سه گام مهم شناسایی، جذب و ساماندهی نخبگان آغاز شد.

جهت پیشبرد مسیر مشخص شده، شاخص هایی از جمله مخترعین جوان، حافظان و قاریان برتر ملی و جهانی ، نویسندگان برتر ملی و جهانی ، محققان و پژوهشگران نمونه، نخبگان علمی و المپیادی و جوانان دارنده مدال های ملی و جهانی مد نظر خواهند بود تا بر اساس این شاخص ها نخبگان استان شناسایی و جهت جذب و ساماندهی آنان اقدامات لازم صورت گیرد.

بر اساس این گزارش جوان نخبه، فردی کارآمدی است که در تولید علم ، هنر، ورزش و فناوری استان یا کشور موثر واقع می شود و هوش و کار آفرینی و نبوغ فکری وی موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه کشور خواهد بود. نخبگان در سه گروه متخصص ، نو آور و کار آفرین شناسایی می شوند و دراین راستا دستگاههایی نظیر دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیق و وزارتخانه ها ، با آنان در ارتباط خواهند بود.

اولین و مهمترین گام در جهت اجرای این طرح، شناسایی صحیح افراد است و تاکنون 500 نفر از نخبگان جوان استان قم شناسایی شده اند. راه اندازی سایت ویژه نخبگان، تشکیل اتاق فکر، برگزاری جشنواره های مختلف و نمایشگاه آثار و تولیدات، برگزاری سمینارهای علمی و تشکیل کارگاه های علمی ،فرهنگی و هنری ویژه نخبگان از جمله برنامه هایی است که برای نخبگان جوان استان قم در نظر گرفته می شود.