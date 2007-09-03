مارگارت اتوود مجموعه شعر منتشر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آمازون، مارگارت اتوود رمان نویس مطرح کانادا مجموعه شعر خود را با نام "در" منتشر می کند.

مجموعه اشعار "در" شامل پنجاه شعر با درونمایه ای لیریک، سیاسی و موضوعات شخصی است. این اشعار همچنین نوعی حس اخلاقی مشترک را بین اقوام ملل منعکس می کند.

"در" در 128 صفحه طی روزهای آینده از سوی انتشارات استوارت منتشر می شود.

ماگارت اتوود ( 67 ساله ) تا کنون بیش از چهل کتاب نوشته که بیشتر آثارش از همان آغاز توسط دیگران به نمایشنامه تبدیل شده است. "سرگذشت ندیمه"، "عروس فریبکار"، "آدمکش کور" و "اوریکس و کریک" از جمله آثار ترجمه شده اتوود به فارسی است.