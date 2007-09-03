"زمان در آتش" وارد بازار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که با نام "زیر مثل برمودا" در آمریکا اکران شده محصول سال 1997 این کشور است. کارگردانی را اسکات لوی به عهده دارد و بازیگرانی چون جف فاهی، ریچارد تایسون و جک کولمن در آن بازی کرده اند. وی سی دی "زمان در آتش" به قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

داستان فیلم می پردازد به منطقه برمودا. کشتی ها و هواپیماها در منطقه برمودا به طرز مرموزی غرق یا مفقود می شوند. زیر دریایی آلاباما به فرماندهی آلن دیکنز نیز به این سرنوشت دچار شده و همه افراد زیردریایی به جز آلن دیکنز کشته می شوند. هیچکس گفته های عجیب آلن را باور نمی کند و همه فکر می کنند او بر اثر عذاب وجدان ناشی از کشته شدن سربازانش دچار بیماری روانی شده است ...

از دیگر عوامل فیلم می توان به گری گراور و مارک آلن پوتنام مدیران فیلمبرداری، شان مک گینلی و تریپ رید فیلمنامه نویسان و دیوید واریک وُرست آهنگساز اشاره کرد. "زمان در آتش" برای خشونت و زبان نامناسب درجه R گرفته، در ژانر داستانی تخیلی قرار دارد و برای مخاطب بزرگسال مناسب تشخیص داده شده است. این فیلم نسخه هایی با زمان بندی مختلف دارد و در استرالیا با زمان 92 دقیقه و در آلمان با زمانبندی 88 و 82 دقیقه اکران شده است.

اسکات لوی کارگردان، اولین فیلم خود را در سال 1994 ساخته و آخرین ساخته او یک فیلم تلویزیونی مربوط به سال 1998 است. در مجموع هشت فیلم سینمایی و تلویزیونی در کارنامه فیلمسازی او به چشم می خورد. لوی قبل از فیلمسازی تجربه هایی در عرصه های بازیگری، تهیه کنندگی، مدیریت تولید و دستیار کارگردانی داشته است.