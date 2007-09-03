بررسی جدید ترین یافته ها در زمینه سرطان و بیماری های عفونی داخل دهان

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر آرش منصوریان رئیس این همایش با اعلام خبر فوق افزود: هدف از برگزاری این همایش اعتلای سطح دانش تخصصی رشته بیماریهای دهان، آشنا کردن متخصصان بیماری های دهان کشور با علم روز و نیز نزدیکی هر چه بیشتر تخصص های مختلف پزشکی و دندانپزشکی است.

وی افزود: بررسی علل ترس و اضطراب مردم از داندانپزشکی ، روش های درمانی جدید آفت ، شیوع سرطان دهان در ایران وجهان ، بیماریهای عفونی داخل دهان شامل بیماری های قارچی ، برفک و ... دردها و سوزش های داخل دهانی ، درد های فکی و صورتی ، ارائه موارد نادر بیماری ها و کنترل عفونت در مطب های دندانپزشکی ، عمده محور های مورد بحث در این همایش دو روزه است.

دکتر منصوریان تدابیر خاص در درمان دندانپزشکی بیماران دارای مشکلات قلبی ، ریوی و کلیوی و ... مشکلات بیماران مبتلا به ایدز و هپاتیت در ارائه درمان های دندانپزشکی ، همچنین ارائه راهکار در برخورد با این بیماران و نیز ارتباط ایدز و هپاتیت با دندانپزشکی را به عنوان دیگر محورهای " سومین همایش انجمن علمی بیماری های دهان ایران " بر شمرد.

وی یاد آور شد: در این همایش پانل ویژه بیماری های پوستی و بیماری های مشترک مخاط دهان باپوست با همکاری استادان گروه پوست مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

لازم به ذکر است همزمان با برپایی این همایش ، نمایشگاهی از لوازم ، تجهیزات و داروهای داندانپزشکی نیز برپا می شود.

علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتی این انجمن به نشانی www.IROMA.org مراجعه کرده و یا با انجمن داندانپزشکی ایران تماس حاصل نمایند.