۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۱۱

بررسی جدید ترین یافته ها در زمینه سرطان و بیماری های عفونی داخل دهان

جدیدترین یافته ها در زمینه سرطان ها، بیماری های عفونی داخل دهان و ... در سومین همایش انجمن علمی بیماری های دهان که از روز چهارشنبه 14 شهریور ماه درتالار امام بیمارستان امام خمینی تهران برپا می شود، به متخصصان ارائه می گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر آرش منصوریان رئیس این همایش با اعلام خبر فوق افزود: هدف از برگزاری این همایش اعتلای سطح دانش تخصصی رشته بیماریهای دهان، آشنا کردن متخصصان بیماری های دهان کشور با علم روز و نیز نزدیکی هر چه بیشتر تخصص های مختلف پزشکی و دندانپزشکی است.

وی افزود: بررسی علل ترس و اضطراب مردم از داندانپزشکی ، روش های درمانی جدید آفت ، شیوع سرطان دهان در ایران  وجهان ، بیماریهای عفونی داخل دهان شامل بیماری های قارچی ، برفک و ... دردها و سوزش های داخل دهانی ، درد های فکی و صورتی ، ارائه موارد نادر بیماری ها و کنترل عفونت در مطب های دندانپزشکی ، عمده محور های مورد بحث در این همایش دو روزه است.

دکتر منصوریان تدابیر خاص در درمان دندانپزشکی بیماران دارای مشکلات قلبی ، ریوی و کلیوی و ... مشکلات  بیماران مبتلا به ایدز و هپاتیت در ارائه درمان های دندانپزشکی ، همچنین ارائه راهکار در برخورد با این بیماران و نیز ارتباط ایدز و هپاتیت با دندانپزشکی را به عنوان دیگر محورهای " سومین همایش انجمن علمی بیماری های دهان ایران  " بر شمرد.

وی یاد آور شد: در این همایش پانل ویژه بیماری های پوستی و بیماری های مشترک مخاط دهان باپوست با همکاری استادان گروه پوست مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

لازم به ذکر است همزمان با برپایی این همایش ، نمایشگاهی از لوازم ، تجهیزات و داروهای داندانپزشکی  نیز برپا می شود.

علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتی این انجمن به نشانی www.IROMA.org مراجعه کرده و یا با انجمن داندانپزشکی ایران تماس حاصل نمایند.

