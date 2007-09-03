سپر موشکی آمریکا و کوزوو "خطوط قرمز" روسیه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سرگئی لاوروف"، امروز طی سخنرانی در دانشگاه روابط بین الملل مسکو تصریح کرد: برای روسیه خطوط قرمزی وجود دارد و براساس این خطوط واکنش نشان خواهد داد و ما باید بر مواضعمان تا به آخر پایدار بمانیم.

وی افزود: روسیه چانه زنی نمی کند و شرکای بین المللی ما باید این موضوع را درک کنند.

لاوروف تاکید کرد: برخی کشورها از احیای دوباره و سریع کشور ما به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در جهان نگران هستند اما این بدان معنا نیست که الزاماً درباره تهدید روسیه دوباره افسانه سازی شود.

سخنان امروز وزیر امورخارجه روسیه تازه ترین نشانه از مخالفت سرسختانه مسکو با سیاست های خارجی آمریکا محسوب می شود و تاکید وی بر قرار گرفتن برنامه سپر موشکی آمریکا در محدوده خطوط قرمز روسیه به تنش دیپلماتیک بین دو کشور بر سر این موضوع دامن می زند.

آمریکا در نظر دارد در دو کشور لهستان و جمهوری چک سامانه دفاع ضد موشکی مستقر ایجاد کند و دلیل آن را مقابله با تهدیدهای موشکی ایران عنوان می کند ،اما روسیه به شدت با این امر مخالف کرده و هدف آن را مستقیماً روسیه دانسته است.

لاوروف در ادامه سخنانش به تلاش های انگلیس برای استرداد یک مامور سابق کا گ ب که متهم به قتل یکی از مخالفان دولت روسیه شده، اشاره کرد و گفت: جای تاسف است که لندن بدون ارائه مدارک متقاعد کننده، نمایش تبلیغاتی جنجالی را پیش می برد.

وی همچنین هشدار داد انگلیس به صورت خواسته یا ناخواسته به یک عامل تنش زا علیه روسیه تبدیل شده است.

انگلیس علیه "آندری لوگووی"، مامور سابق کا گ ب به اتهام قتل "الکساندر لیتویننکو"، از ماموران سابق اطلاعاتی روسیه و مخالف پوتین، پرونده قضایی تشکیل داده و خواستار استرداد وی از مسکو شده است، اما روسیه تاکنون از استرداد وی به انگلیس خودداری کرده است؛ لوگووی دخالت در قتل لیتویننکو را تکذیب کرده است.