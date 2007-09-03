جشن موفقیت های علمی ایران در علوم اعصاب را مشاهده خواهید کرد

به گزارش خبرنگار مهر دکتر مجید سمیعی عصر روز گذشته در مراسم اعطای کرسی افتخاری جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به وی، ابراز امیدواری کرد: " با فعالیت هایی که در آینده در تهران آغاز خواهیم کرد بتوانیم در رشته علوم اعصاب حرف اول را بزنیم و نه اینکه از کسی تقلید کنیم چون احتیاجی به تقلید نداریم و خدا را شکر آنچه برای پایه گذاری در این زمینه نیاز داریم در کشور وجود دارد و شاید در چند سال آینده بتوانیم موفقیت های کسب شده در این زمینه را با حضور جوانان جشن بگیریم. "

رئیس انجمن بین المللی جراحان اعصاب قاعده جمجمه گفت: "از خداوند سپاسگزارم که یک چنین روزی برای من بوجود آمد. به علل مختلف این سعادت را دارم که در شهری که در آن متولد شدم و از آن آب و حیات گرفتم مورد تقدیر چنین دانشگاه معظمی قرار گیرم. "

وی اعطای این کرسی افتخاری را یک افتخار بزرگ دانست و گفت: "به همراه این افتخار احساسات بخصوصی وجود دارد که این موضوع را برایم از همه افتخاراتی که بدست آورده ام متفاوت می کند، چرا که ابراز احساساتی که در چشمان همکاران ایرانی می بینم هیچ وقت حس نکرده بودم."

سمیعی افزود: "از این لحاظ برای من، روح من و احساسات من علاوه بر ارزش علمی این پروفسور افتخاری بسیار ارزشمند است. چرا که روح، ‌جسم را هدایت می کند و این برای چند سالی که از زندگی من باقی مانده باشد یک نیروی مخصوص حساب می شود که فعالیت هایی که در گذشته داشتم را در سرزمین خودم و در سطح دانشگاهی و مخصوصاً برای جوانان و آینده کشور انجام دهم."

رئیس انجمن بین المللی جراحان اعصاب قاعده جمجمه در ادامه با اشاره به تخصص خود در جراحی مغز و اعصاب یادآور شد: " به عنوان متخصص مغز می گویم که ایرانیان همواره سعی کرده اند اطلاعاتی که چندین هزار سال قبل بدست آورده اند را به اولاد خود منتقل کنند و فرزندان هم همین قصد را ادامه داده اند. ارتباط سلول های مغزی خود به خود بوجود نمی آید و زمانی که پدر و مادر برای گرفتن اطلاعات تلاش می کند در ژنتیک خانوادگی آنها تأثیر می گذارد. "

وی اضافه کرد: " در ایران هیچ خانواده ای را ندیدم که تحصیل فرزندان در آن مهم نباشد. در واقع این علاقه به تحصیل در مغزهای گذشتگان ما وجود داشته است." به ایرانی ها افتخار می کنم که برای علم و دانش اطفال خود تا این اندازه تلاش می کنند."

سمیعی خاطرنشان کرد: "طبق آمار بیشتر از 2 میلیون دانشجو در ایران وجود دارد که به عقیده من اساتید نقش مهمی برای آینده کشور و این دانشجویان بازی می کنند. آینده کشور در دست اساتید آن است زیرا اساتید برای هر قسمتی که به دانشجویان یاد می دهند می توانند از آن برای پیشرفت کشور استفاده کنند."

وی تأکید کرد : "اساتید باید در سال های اولیه به دانشجویان خود تحقیق را بیاموزند چرا که مغز در سنین 20 تا 24 سال آماده دریافت هر نوع عقیده را دارد."

رئیس انجمن بین المللی جراحان اعصاب قاعده جمجمه با اشاره به تصمیمی که در زمان دکتر منافی وزیر سابق بهداری جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعزام دانشجویان دستیاری علوم اعصاب به آلمان گرفته شده بود، دیدن دوباره این دستیاران را که اکنون به اساتید علوم اعصاب در کشور تبدیل شده اند را یکی از لذت های زندگی علمی خود برشمرد .

سمیعی مرکز علوم اعصاب هانوفر آلمان را متعلق به ایرانیان دانست و گفت: "مطمئن باشید تا زمانی که خداوند به من نیرو بدهد در خدمت کوتاهی نخواهم کرد."