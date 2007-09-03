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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۴۰

واعظ جوادی:

کاهش 19 درصدی آلودگی هوا پس از سهمیه بندی سوخت

کاهش 19 درصدی آلودگی هوا پس از سهمیه بندی سوخت

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: در اثر سهمیه بندی سوخت، شاهد کاهش 19 درصدی مجموع آلودگی های هوا در کشور هستیم و این روند رو به کاهش همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه جوادی صبح امروز در حاشیه افتتاح مرکز سنجش آلودگی بندرعباس درجمع خبرنگاران گفت: تاثیر بسیار مثبت سهمیه بندی بنزین در کاهش آلاینده های محیطی طی دو ماه اخیر به خوبی مشاهده شده است و جز در مواقع پیک مصرف همچون اعیاد و روزهای منتهی به تعطیلات میزان قابل توجهی از آلاینده های محیطی در هوای شهرهای بزرگ کاسته شده است.

معاون رئیس جمهور خاطر نشان کرد: تعداد نقاط ویژه ای که از سوی سازمان محیط زیست در حال بررسی و آلودگی سنجی است مداوما در حال افزایش است و افتتاح و توسعه زیرساخت های مراکز محیط زیست استانها نیز در همین راستا صورت می گیرد.

وی در خصوص برخی آلودگی های به وجود آمده در خلیج فارس نیز عنوان کرد: به صورت مداوم کار آلودگی سنجی دریایی و زمینی و علاوه برآن گشت های ویژه دریایی در خلیج فارس ادامه دارد و محیط زیست در صورت مشاهده هرگونه آلودگی، بلافاصله با منشا آن برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 545253

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