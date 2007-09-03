کسری بودجه دانشگاهها دولت را مجبور به درخواست متمم می کند

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آموزش پیگیر رفع کسری بودجه آموزش عالی هستند از این جهت 2 ماه پیش گزارشی از وزارتخانه های علوم و بهداشت درخواست شد تا در مورد کسری بودجه هایشان گزارشی ارائه دهند اما در این خصوص تعلل کرده و گزارشی نرسیده است.

وی با بیان اینکه دانشگاهها با کسری بودجه مواجه هستند، گفت : مجلس منتظر است تا آموزش و پرورش و وزارتخانه های علوم و بهداشت مشکل بودجه ای دانشگاهها را از طریق متمم بودجه جبران کنند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات از مشکلات در پرداخت حق التدریس ها خبر داد و افزود : یک طرح دو فوریتی پیش از تعطیلات مجلس برای پرداخت حق التدریس ها آماده شد و اتفاقا در صحن علنی مجلس نیز مطرح شد اما این موضوع به اخباری برخورد که عنوان می شد، دولت برای این موضوع در حال چاره اندیشی است، بنابراین نمایندگان مجلس نیز صبر کردند و طرح دوفوریتی تصویب نشد.

دکتر عباسپور در این خصوص ادامه داد : مجلس در انتظار اقدامات دولت است. اگر اعتباری برای پرداخت حق التدریس ها تعیین نکنند آنگاه کمیسیون آموزش مجلس با مشورت سایر نمایندگان اقدامی مشکل گشا ترتیب می دهد.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در خصوص کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش نیز اظهار داشت : پیش بینی می شود به خاطر افزایش حقوق معلمان قطعا وزارت آموزش و پرورش با بالغ بر یک هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه می شود و پیش بینی ها بر این است که به طور کلی این وزارتخانه بین 2 هزار تا 2 هزار و 500 میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد.

به گزارش مهر، معاون اول رئیس جمهور در گفته گذشته تاکید کرده است، دولت امسال قصد ارائه درخواست متمم برای بودجه سالانه کشور را ندارد.