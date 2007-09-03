راهکارهای توسعه کار آفرینی در ایران بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این پژوهش ، موفق ترین راهکارهای توسعه کار آفرینی درجهان و بومی سازی آنها با توجه به شرایط ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش ، روند شکل گیری تفکرات تولید ارزش افزوده از طریق تولید، خدمات و یا هر گونه خروجی اقتصادی که به همراه خود ایده سازی و خلاقیت های ذهنی، فرصت شناسی ، ابتکار عمل ، پشتکار و سخت کوشی را به همراه داشته باشد ، به عنوان تعریف اصطلاح کار آفرینی در این پژوهش مد نظر بوده است.

همچنین ، این پژوهش با هدف استخراج راهکارهای موفق توسعه کارآفرینی در جهان ، شناسایی راهکارهای موفق توسعه کارآفرینی در ایران و اولویت بندی راهکاری موفق توسعه کارآفرینی در ایران از نظر روسا و کارشناسان مراکز کارآفرینی و سازمان های مرتبط و کارآفرینان برتر، انجام شده است.

در این گزارش آمده است ، اولویت بندی عوامل رفتاری توسعه کار آفرینی در ایران تحت عناوین تربیت مربی کار آفرینی در سطح دبیرستان ها و مدارس فنی و حرفه ای ، آموزش مبانی کارآفرینی ویژه دانش آموزان ، والدین و مربیان ، تربیت کارآفرینان جوان ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط ، ایجاد رشته کار آفرینی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و حمایت های مشاوره ای - آموزشی مطرح شده است.

همچنین تدوین سند ملی و برنامه استراتژیک ویژه توسعه کار آفرینی در کسب و کارهای متوسط ، ایجاد مراکز کارآفرینی و خدمات مشاوره ای در شهرداری های کشور ، اصلاح قوانین و مقررات اداری - بانکی ، ایجاد دانشکده و آموزشگاه کارآفرینی ، حمایت های مالی و مالیاتی سازمان یافته ، ایجاد تقویت پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ، کاهش الزامات و مراحل اداری - بانکی و ثبت شرکت ها و ایجاد شبکه های حامی کارآفرین ، اولویت عوامل ساختاری توسعه کارآفرینی در کشور اعلام شده است.

شایان ذکر است ، در نتیجه این پژوهش ، ترویج و توسعه کار آفرینی به عنوان یکی از راهکارهای اجرایی برای دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه کاهش بیکاری عنوان شده است.