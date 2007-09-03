جرج کلونی نشان افتخار دولت فرانسه را دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد کلونی این نشان افتخار را در حاشیه برگزاری سی و سومین جشنواره سینمای آمریکا "دووی" در فرانسه، از کریستین آلبانل وزیر فرهنگ این کشور دریافت کرد. آلبانل به اشاره به "استعداد نامحدود" و "جذابیت مقاومت ناپذیر" کلونی از او به عنوان "تجسم یک بازیگر آمریکایی" یاد کرد.

کلونی، متولد ششم ماه مه 1961 در لکسینگتن کنتاکی، در 1994 با بازی در نقش دکتر دوگ راس در مجموعه تلویزیونی ER به شهرت رسید. از فیلم هایی مطرح وی می توان به "ای برادر، کجایی؟"، "سیریانا"، "نوفان کامل"، "شب بخیر و موفق باشید" و مجموعه فیلم های "اوشن" اشاره کرد. او از شهرت خود برای آگاهی دادن به مسائلی نظیر خشونت در منطقه دارفور سودان استفاده کرده است.کلونی جمعه گذشته به مناسبت نمایش تریلر "مایکل کلیتن"، جدیدترین فیلم خود در بخش مسابقه جشنواره فیلم ونیز، در ایتالیا بود. نشان "شوالیه هنر و ادبیات" فرانسه نخستین بار سال 1957 اعطا شد و در 1963 به عنوان بخشی از نشان ملی این کشور به تائید شارل دوگول رئیس جمهور وقت رسید.