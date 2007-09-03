شهاب الدین صدر، عضو جبهه متحد اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پس از اتمام کارهای فعلی که توسط جبهه متحد اصولگرایان در حال انجام است، بررسی مصادیق انتخاباتی اصولگرایان با توجه به شاخص های تدوین شده صورت خواهد گرفت.

وی افزود: هدف کنونی ما دستیابی به هماهنگی بیشتر برای نیل به اهدافی بهتر در انتخابات آتی است، لذا با توجه به اینکه چهار ماه دیگر تا زمان ثبت نام از نامزدها فرصت باقی است، زمان زیادی برای بررسی مصادیق و معرفی افراد در جبهه متحد اصولگرایان داریم.

اصلی ترین کار ما فعلا انتخاب 5 نفر مرضی الاطراف در استان‌هاست

این عضو جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه هم اکنون اصلی ترین کار جبهه متحد اصولگریان انتخاب پنج نفر دیگر شورای 11 نفره جبهه متحد اصولگرایان در استان ها است، تصریح کرد: با توجه به اینکه حدود یک ماه است تعدادی از شوراهای استانی شکل گرفته و فعالیت خود را در راستای ائتلاف فراگیر در سراسر کشور آغاز کرده اند، در حال حاضر به دنبال انتخاب پنج نفرمرضی الاطراف برای آنها هستیم.

وی اظهار داشت: در برخی از استان‌ها گروه 5 نفره مرضی‌ الاطراف مشخص شده و به زودی در دیگر استان‌های باقی مانده نیز این 5 نفر معرفی خواهند شد و سپس هیات‌هایی از تهران برای ایجاد هماهنگی بیشتر به استان‌ها می‌روند.

به گسترش دامنه ائتلاف امیدواریم

صدر در خصوص اینکه آیا جبهه متحد اصولگرایان با احزابی که هنوز به عضویت این جبهه در نیامده اند، به توافق رسیده است یا خیر؟ گفت: تعامل جبهه با این گروه ها و احزاب با یک روند تفاهم آمیزدرحال انجام است و فضا و تلاشی که از سوی دو طرف شکل گرفته و انجام شده، امیدواری های زیادی را برای گسترش دامنه ائتلاف به وجود آورده است.

این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد که تمام تلاش جبهه متحد اصولگرایان برای انجام ائتلاف و به تفاهم رسیدن با احزاب و افراد همسو در چارچوب اختیارات و شاخصه های تعریف شده جبهه است.

فضای هماهنگی، همدلی و تفاهم رو به گسترش است

دبیر شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در پایان ازافزوده شدن روز به روزبه فضای هماهنگی، همدلی و تفاهم در مجموعه اصولگرایان ابرازخرسندی کرده و خاطرنشان کرد: حاکم بودن این روند بر فضای فعالیت های ما امیدواری های زیادی را در جهت هماهنگی هرچه بیشتر ایجاد کرده است.