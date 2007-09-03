اولین دوره مسابقات بین المللی اسکواش جوانان برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، نخستین دوره مسابقات بین المللی اسکواش ایران از فردا سه شنبه 13 شهریور ماه تا جمعه 16 شهریور ماه با حضور 64 اسکواش باز برتر از استانهای کشورمان و دو کشور کره جنوبی و پاکستان در مجموعه ورزشی انقلاب تهران آغاز می شود.

در این مسابقات که برای اولین بار به میزبانی کشورمان برگزار می شود، نائب رئیس فدراسیون جهانی و رئیس فدراسیون اسکواش کره نیز حضور دارد و از نزدیک روند برگزاری مسابقات را نظارت خواهد کرد.

در رده سنی زیر 13 سال 9 ورزشکار زن ومرد ازتیمهای کیش، فارس و مرکزی و استان پاکستان در رده سنی زیر 15 سال هم 12 ورزشکار از اصفهان، مرکزی، فارس،کیش، تهران ، یزد و دو کشور کره و پاکستان حضور خواهند داشت.

در رده سنی زیر 18 سال 21 اسکواش بازی از فارس، گیلان و پاکستان و در رده سنی زیر 19 سال نیز 22 نفر از تیم های کره جنوبی و پاکستان خوزستان، تهران، کیش و مرکزی تا روز جمعه به مصاف هم می روند.

مراسم افتتاحیه این دوره از رقابتها با حضور کلیه ورزشکاران شرکت کننده و مسئولین ورزشی کشور فردا ساعت 19 در محل مجموعه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.