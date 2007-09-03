محتوای سخنرانی باید از قوت لازم برخوردار باشد

حجت الاسلام حسین ابراهیمی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در بحث سخنرانی، سخنران و مبلغ شرط اول برای سخنرانی به شمار می روند، اظهار داشت: با توجه به این مسئله دانش مبلغ و یا سخنران لازمه سخنرانی است.

وی با بیان اینکه مبلغ باید خود به آنچه می گوید عامل باشد، یعنی در ابتدا خود به حرفی که می زند، عمل کند، تصریح کرد: اینگونه کلام بر مخاطب تأثیر بیشتری خواهد داشت و چون می بیند که خود مبلغ عمل کننده است، سعی می کند از او الگو بگیرد.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد شرط بعدی برای سخنرانی را محتوا و پیام خواند و یاد آورشد: پیام باید از قوت و استحکام لازم برخوردار باشد. سخنران باید در پیام از مستندات استفاده کند که اگر در پیام او از مستندات استفاده نشود، کلام او از استحکام لازم برخوردار نخواهد بود، در چنین شرایطی آنچه را که می گوید مخاطب درک نکرده، پیام لازم به او منتقل نمی شود و جذابیت لازم را ندارد.

وی در ادامه موقعیت شناسی را از شرایط دیگر سخنرانی خواند و گفت: در فن خطابه از این ویژگی به عنوان " بلاغت" تعبیر می شود یعنی مبلغ باید به اقتضای زمان و مکان موضوعات را انتخاب و مطالب را تشریح کند .

حجت الاسلام حسین ابراهیمی در ادامه اظهار داشت: اگر این موارد به درستی رعایت شد، یعنی علم و دانش گوینده و پیام سخنرانی در حد مقبولی باشد، از سوی دیگر مخاطب هم آمادگی لازم برای دریافت پیام را داشته باشد، زمان و مکان هم ظرفیتهای تأثیر پیام را ایجاد کرده، هنگامی که مبلغ سخن می گوید، تأثیر خاصی بر مخاطب می گذارد.

وی تأکید کرد: بنابراین می توان گفت که سخنرانی باید از جذابیت، استدلال، قوت و بلاغت لازم برخوردار باشد.