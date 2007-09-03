توجه بیشتر به نیازمندان از اهداف راهبردی دولت نهم است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمدجعفرعلیزاده، صبح روز دوشنبه در مراسم افتتاح خانه های مددجویی بهزیستی گیلان در رشت افزود: رسیدگی مضاعف به این امرنیازمند تعامل همه سازمانها ، نهادها و دستگاهای اجرایی است.

وی اظهار داشت: رویکرد دولت نهم به مناطق محروم و روستایی رویکردی ممتاز در نظام جمهوری اسلامی است .

علیزاده خاطر نشان کرد: تامین زیر ساخت های اساسی در مناطق روستایی و محروم روند مهاجرت به شهرها را معکوس می کند.

وی یادآورشد: ماندگاری روستائیان و تقویت زیر ساخت ها در مناطق روستایی و محروم کمک شایان توجهی به نظام خواهد کرد.

علیزاده گفت: با رودند معکوس مهاجرت روستا ئیان به مناطق شهری آمارکاهش بزهکاری، رشد تولید و پیشرفت کشور را در پی خواهد داشت.

وی عنوان کرد: رویکرد دستگاه های حمایتی برای تامین سرپناه برای محرومان یک حرکت قرآنی است.

وی افزود: احداث واحدهای مسکونی برای اقشار کم درآمد و نیازمند کاری خداپسندانه است که سازمان بهزیستی، کمیته امداد و مراکز خیریه همواره در این راه تلاش های بسیاری دارند.

سازمان بهزیستی با مشارکت مردمی بهزیستی دو واحد منزل مسکونی را در متراژهای 58 و 35 متری با هزینه ای افزون بر 60میلیون ریال احداث کرده است.

50 درصدهزینه احداث این واحدهاازمنابع سفر مقام معظم رهبری و 50 درصد بقیه از منابع داخلی بهزیستی استان تامین شده است.