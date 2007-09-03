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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۳۰

اظهارات نمایندگان در ارتباط با حذف برخی داروها از پوشش بیمه صحت ندارد

اظهارات نمایندگان در ارتباط با حذف برخی داروها از پوشش بیمه صحت ندارد

مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی، نسبت به اظهارات نمایندگان مجلس در ارتباط با حذف برخی داروها از پوشش بیمه اعتراض کرد.

محمد صادق رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا کنون هیچ دارویی از پوشش بیمه حذف نشده است و مشخص نیست نمایندگان مجلس بر چه اساس چنین ادعایی را مطرح کرده اند .

وی تصریح کرد : تصمیم گیری در ارتباط با حذف یک دارو بر عهده شورای عالی بیمه است و سازمان های بیمه گر از جمله بیمه خدمات درمانی نمی توانند در این ارتباط به تنهایی تصمیمی اتخاذ کنند.

مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی، خاطر نشان کرد : نمایندگان باید درباره ادعای خود توضیح لازم را ارئه دهند.

گفتنی است، سرپرست معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی نیز ادعای برخی نمایندگان مجلس در ارتباط با حذف برخی داروها از پوشش بیمه ای را رد و تاکید کرده است ، از ابتدای امسال هیچ دارویی از پوشش بیمه تامین اجتماعی حذف نشده است.

کد مطلب 545267

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