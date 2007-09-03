وزیران جدید دولت عراق به زودی معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "شیخ خالد العطیه" نایب اول رئیس پارلمان عراق اعلام کرد: نخست وزیرعراق به زودی یعنی درخلال دوهفته آتی، اسامی وزرای جدید را به پارلمان عراق معرفی می کند.

"العطیه" تاکید کرد: پارلمان عراق بعد از ارائه اسامی جدید وزرای کابینه از سوی نوری المالکی به بحث و تبادل نظر دراین باره می پردازد و درعین حال نمایندگان پارلمان عراق شمار زیادی از قوانین و طرح های مهم را نیز به تصویب می رسانند.

وی افزود: ، قانون نفت، گاز و توزیع منابع آبی، انتخابات شورای استانداری ها، بازنشستگی ها به اضافه اصلاحات قانونی و اختیارات ایالت ها ازمهمترین این قوانین است.

این مقام پارلمان عراق گفت : شمار زیادی از این قوانین مورد توافق سران سیاسی عراق قرار گرفت و به این ترتیب به پارلمان ارائه می شود.

6 تن از وزرای وابسته به جبهه التوافق وابسته به اقلیت اهل سنت و 4 تن از وزرای وابسته به فهرست العراقیه از دولت نوری المالکی کناره گیری کرده اند.



گفتنی است که شورای نجات استان سنی نشین الانبار عراق پیشتر آمادگی خود را برای مشارکت در دولت نوری المالکی ابراز داشت و "حمید الهایس" رئیس این شورا گفت : شورای نجات استان الانبار فهرستی پانزده نفره تهیه کرده که به المالکی ارائه خواهد داد تا افراد معرفی شده مسئولیت وزارتخانه هایی را که به علت خارج شدن جبهه سنی "التوافق" و فهرست "العراقیه" خالی مانده است، به عهده بگیرند.

نوری المالکی اخیرا فاش کرد که سه تن از وزیران فهرست العراقیه خروج از دولت عراق را نپذیرفته اند؛ وی اسامی این وزیران را اعلام نکرد.