جایی برای تروریست ها در لبنان وجود ندارد/ لبنانی ها به ارتش خود افتخار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر چاپ لبنان، امیل لحود،عصر روز گذشته در گفتگوی تلفنی با میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان، پیروزی ارتش در رویارویی چند ماهه با افراد مسلح گروه تروریستی فتح الاسلام را به وی تبریک گفت.

لحود خاطرنشان کرد: ارتش لبنان با وجود امکانات محدودش بار دیگر بر نقش خود در حمایت از وحدت لبنان و برقراری امنیت و ثبات در این کشور تاکید کرد.

وی افزود: این حق لبنانی هاست که به ارتش ملی خود و قهرمانان آن افتخار کنند.

وی گفت : ما از همان روز نخست درگیری با تروریست ها در اردوگاه نهرالبارد گفتیم که نباید خون نظامیان و غیر نظامیان لبنانی قربانی شده پایمال شود. ما همواره تاکید کرده ایم که به مقابله با تروریسم ادامه می دهیم، زیرا جایی برای تروریست ها در لبنان وجود ندارد.

لحود در پایان از مردم لبنان خواست که همواره حامی ارتش این کشور باشند چرا که نیروهای ارتش کاری را انجام دادند که کشورهای بزرگ در مبارزه با تروریسم از انجام آن عاجز بودند.

شایان ذکر است ارتش لبنان روز گذشته پس از چند ماه درگیری با افراد مسلح موسوم به فتح الاسلام در شمال این کشور توانست اردوگاه نهرالبارد مقر این افراد را به کنترل خود درآورد.

این درگیری ها در پی حملات فتح الاسلام بر ضد ارتش لبنان که درجریان آن، 27 نظامی لبنانی در اطراف اردوگاه نهرالبارد و دیگر مناطق شمال لبنان به قتل رسیدند، آغاز شد.

درگیری ها میان ارتش لبنان و گروه فتح الاسلام از سی ام اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده بود.