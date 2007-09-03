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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۲۷

سرویس انجماد تخمک در اختیار زنان انگلیسی قرار می گیرد

سرویس انجماد تخمک در اختیار زنان انگلیسی قرار می گیرد

دو شرکت انگلیسی سرویسی را راه اندازی کرده اند که به کمک آن از ماه آینده تمام زنان این کشور می توانند تخمک های خود را برای بارداری های بعدی منجمد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دو شرکت مهم که ریاست بسیاری از کلینیک های باروری مصنوعی این کشور را به عهده دارند، از ماه آینده به تمام زنان انگلیسی سرویسی را ارائه می دهند که به کمک آن زنانی که مایلند در آینده مادر شوند، می توانند تخمک های خود را منجمد کرده و آنها را در بانک مخصوصی نگه دارند.

براساس گزارش سایبرمد، این شرکت ها تاکنون این سرویس را تنها به زنانی ارائه می کردند که در معرض خطر نازایی قرار داشتند.

اما اکنون تمام زنان انگلیسی می توانند با پرداخت دو هزارو 500 تا سه هزار پوند تخمک های خود را با تضمین حفظ آنها برای سالیان طولانی، منجمد کنند.

کد مطلب 545275

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