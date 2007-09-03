به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله عظیمی صبح امروز در جمع خبرنگاران در تشریح عملکرد 5 ماهه سال جاری گفت: دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی مستلزم جهاد همگانی است که دولت و مجلس نیز باید با لوایح و مصوبات مناسب، بستر را برای تحقق این امر فراهم نمایند.

وی افزود: برای تحقق سهم 25 درصد بخش تعاون در اقتصاد ملی باید چندین موسسه و بانکی در حوزه تعاون وجود داشته باشد که در این ارتباط، مشارکت بخش غیر دولتی، تعاونی ها و دولت نیز بسیار ضروری است.

عظیمی گفت: صندوق تعاون به عنوان اولین موسسه مالی کشور پس از دستور رئیس جمهور برای کاهش نرخ سود بانکی، به این کار اقدام کرده و به عنوان اولین موسسه دولتی توان انجام کارهای بزرگ را درخود ایجاد کرده است.

مدیرعامل صندوق تعاون کشور، ترویج فرهنگ قرض الحسنه را یکی از موارد مهم مورد پیگیری صندوق دانست و تصریح کرد: در این رابطه با هماهنگی‌های بعمل آمده طی هفته جاری، 12 شعبه قرض الحسنه،294 باجه ویژه قرض الحسنه و 9 شعبه ویژه افتتاح و شروع بکار خواهد کرد.

عظیمی یکی از اقدامات صندوق را برای ترویج فرهنگ قرض الحسنه،اافزایش مبلغ قرض الحسنه از 500 هزار تومان به 2 میلیون تومان را ذکر کرد و گفت: طولانی بودن روند بررسی پرونده‌های بانکی یکی دیگر از مشکلات موجود است که صندوق درصدد کاهش این دوره به یک ماه است.

وی درصد اخذ تصمیمات کمیته‌های اعتباری در ستاد مرکزی را طی سال گذشته 60 درصد از کل تقاضاها عنوان کرد و گفت: قرار است طی سال جاری با افزایش اختیارات استانها، درصد مراجعات به دفاتر مرکزی به 10 درصد کاهش یابد.

عظیمی از تدوین سند اشتغال در صندوق تعاون کشور طی سال جاری خبرداد و افزود: تشکیل تعاونی‌های مسکن مهر و پرداخت 5 میلیون تومان به عنوان تسهیلات ساخت و احد مسکونی به اعضای تعاونی‌ها در بدو کار، از دیگر حرکت‌های مثبت صندوق بوده که خود باعث ایجاد حرکت در این حوزه شده است.

عظیمی از افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات بخشهای کشاورزی، جهانگردی و خدمات بهداشتی به 72 ماه خبر داد و گفت: طی ماه جاری قرعه کشی صندوق به مبلغ 6 میلیارد تومان و نیز پرداخت وام‌های قرض الحسنه 10 میلیون تومان صورت خواهد پذیرفت.

وی ازکمک 5 هزار میلیارد ریالی دولت در تشکیل بانک تعاونی خبر داد و گفت: صندوق تعاونی به بانک تبدیل می شود. ضمن ابنکه صندوق فعلی نیز به صندوق ضمانت تبدیل می گردد. البته در صدد تشکیل بیمه در کنار صندوق ضمانت نیز هستیم.