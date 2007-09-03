کاهش جرائم نوجوانان بزهکار در تابستان امسال

لطف اله محسنی در گفتگو خبرنگار مهر، به کاهش آمار ورودی نوجوانان بزهکار به کانون اصلاح و تربیت نسبت به سال گذشته اشاره کرد و افزود : بررسی ها نشان می دهد نسبت به تابستان سال گذشته آمار ورودی نوجوانان به کانون هیچ گونه افزایشی نداشته است و این امر حاکی از کاهش جرائم در سطح جامعه دارد .

وی تصریح کرد : با وجود اینکه در خرداد ماه با افزایش ورودی نوجوانان به کانون مواجه بودیم اما در ماههای تیر و مرداد و همچنین در ماه جاری هیچ گونه افزایشی در ورودی به کانون نداشته ایم .

مدیر کانون اصلاح و تربیت ، بیشترین جرائم کودکان و نوجوانان بزهکار را به ترتیب، سرقت ، ضرب و جرح و مواد مخدر عنوان کرد و افزود : پیش از این بیشترین جرائم نوجوانان مربوط به رانندگی بدون گواهینامه بود اما در حال حاضر جرائم مربوط به سرقت افزایش یافته است.