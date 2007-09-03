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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۱۶

نخستین جشنواره عکس اصفهان میزبان هنرمندان نیشابوری

مشهد - خبرگزاری مهر: اولین جشنواره عکس مستند اجتماعی اصفهان میزبان سه تن از هنرمندان عکاس نیشابوری شد.

 به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسئول امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور صبح امروز در جمع خبرنگاران با اعلام خبر فوق افزود: هنرمندان عکاس نیشابوری که تا کنون در جشنواره های داخلی و  بین المللی مقامهای برترعکاسی را از آن خود نموده اند اینک با رقابت فوق العاده شدید توانستند به اولین جشنواره عکس مستند اجتماعی اصفهان راه یافته و در بخش مسابقه آن با عکاسان برتر ایران به رقابت بپردازند .

 

غلامرضا سلامتی افزود : سه عکاس حرفه ای نیشابور محمدرضا چایفروش ، علیرضا فیضی و رضا معتمدی با 5 عکس به بخش مسابقه نخستین جشنواره  عکس مستند اجتماعی اصفهان راه یافتند .

 

وی اظهار داشت: این در حالی است که سه هزار قطعه عکس توسط بیش از 100 عکاس از سراسر کشور به این جشنواره ارسال گردیده بود که 40 قطعه عکس به مرحله مسابقه راه یافته است که 5 قطعه آن متعلق به این سه هنرمند نیشابوری است .

 

سلامتی تصریح کرد: این جشنواره از 14 لغایت 17 شهریور ماه سالجاری در اصفهان با حضور عکاسانی از سراسر کشور برگزار خواهد شد .

کد مطلب 545284

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