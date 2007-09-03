طلای بسکتبال به اصفهان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها عصر یکشنبه با انجام دیدار فینال بین تیم های اصفهان و تهران در سالن ورزشی انقلاب اسلامی سمنان به سرانجام رسید و تیم اصفهان بازی پایانی را با نتیجه 84 بر 80 از آن خود کرد و بر سکوی اول ایستاد و تهران دوم شد.

همچنین در بازی رده بندی تیم یزد مقابل فارس به برتری 82 بر 78 دست یافت وعنوان سومی این رقابتها را کسب کرد.

دررقابتهای بسکتبال اولین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان 30 تیم از استانهای سراسر کشور به مدت یک هفته در سمنان به رقابت پرداختند.

مراسم اختتامیه این بازی ها با حضور محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال، میرزا آقابیک دبیر اجرایی المپیاد ایرانیان ، مدیرکل تربیت بدنی و جمعی از مسوولان استان سمنان برگزار شد و جوایز و مدالهای تیم های برتر اهدا شد.