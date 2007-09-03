۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۳۵

دومین جشنواره زخم و زیتون در فارس برگزار می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: دومین جشنواره ادبی - هنری زخم و زیتون ویژه پاسداشت روز قدس و نهضت خونین مردم فلسطین و لبنان در فارس برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره در موضوعاتی نظیر" کودک،بمب، سنگ" ،"عصرموعود - ارض موعود"، زیتون نماد  صلح یا نماد سرب" و "آوارگان فلسطین و هویت جاودان و حماسه حزب الله لبنان" برگزار خواهد شد.

هنرمندان می توانند آثار خود را در قالب های شعر، داستان، قطعه ادبی، پیام کوتاه، ترانک، شعار، گرافیک، خوشنویسی، طراحی پوستر، کاریکاتور و ساخت آدمک به دبیر خانه این جشنواره واقع درشیراز - خیابان لطفعلی خان زند -  جنب سینما قیام - حوزه هنری فارس ارسال کنند.

آخرین مهلت ارسال آثار تا پنج مهر ماه بوده و به برندگان این جشنواره جوایزی از قبیل سفرهای زیارتی و سکه بهار آزادی اهدا خواهد شد.

این جشواره از سوی حوزه هنری و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس برگزار خواهد شد.

