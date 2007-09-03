مذاکرات تقسیم قدرت میان مشرف و بوتو در امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"محمدعلی درّانی"، وزیر اطلاعات پاکستان امروز تایید کرد یکی از مشاوران ارشد "پرویز مشرف" به دوبی در امارات متحده عربی رفته و با بوتو که امروز وارد این شهر خواهد شد، دیدار و گفتگو خواهد کرد. وی تاکید کرد: موضع ما این است که مذاکرات باید ادامه یابد.

هفته گذشته چندتن از مشاوران مشرف به لندن رفته تا درباره تقسیم قدرت با بوتو، رئیس حزب مردم، مذاکره کنند، اما دیروز بوتو در کنفرانسی خبری اعلام کرد این مذاکرات به شکست انجامیده، زیرا با وجود توافق دو طرف، اعضای تندروی حزب حاکم وابسته به مشرف با درخواست های وی مخالفت کرده اند. با وجود این، بوتو تاکید کرد حتی بدون رسیدن به توافق با مشرف نیز به زودی به پاکستان باز خواهد گشت.

حزب حاکم مسلم لیگ با درخواست های بوتو شامل کناره گیری مشرف از فرماندهی ارتش، لغو اتهام های فساد علیه خود و خانواده اش و نیز سپردن پست نخست وزیری به وی در ازای تصدی دوره پنج ساله دیگر ریاست جمهوری از سوی مشرف مخالفت کرده است. بوتو همچنین خواستار لغو اختیارات رئیس جمهوری در انحلال پارلمان است.

"طارق عظیم"، معاون وزیر اطلاعات پاکستان با ابراز امیدواری درباره ازسرگیری مذاکرات گفت : برخی خواسته های بوتو غیرواقع گرایانه است و اگر وی خواسته هایش را واقع گرایانه تر کند، احتمال رسیدن به توافق وجود دارد.

"فرحت الله بابر"، سخنگوی حزب مردم نیز امروز تایید کرد که بوتو امروز در دوبی خواهد بود، اما گفت سفر وی به دوبی ارتباطی با مذاکرات ندارد.