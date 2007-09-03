وزیر امور خارجه الجزایر با دکتر احمدی نژاد دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان پیش از ظهر امروز در حاشیه برگزاری اجلاس حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد، با وزیر امور خارجه الجزایر دیدار کرد.

دکتر احمدی نژاد در این دیدار با اشاره به ظرفیت ها و استعدادهای ملت های مسلمان اظهار داشت: کشورهای اسلامی از جمله ایران و الجزایر می توانند به عنوان مکمل و هم یار نیازهای همدیگر را تامین کنند.

وی در این دیدار با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای خود را متعلق به تمام ملت های اسلامی می داند افزود: ما آماده انتقال و تبادل تجربیات خود به تمام کشورهای اسلامی به ویژه الجزایر هستیم.

رئیس جمهور روابط عاطفی و معنوی دو ملت برادر، ایران و الجزایر را مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد: تهران و الجزیره می توانند با افزایش مناسبات به همکاری هایشان درجهت منافع مردم منطقه وملت های دو کشور گام بردارند.

وزیر امور خارجه الجزایر نیز در این دیدار با تمجید از سخنرانی رئیس جمهور کشورمان در زمینه حقوق بشر تصریح کرد: الجزایر همواره خواستار توسعه روابط با ایران در عرصه های مختلف بوده است.

وی با اشاره به امکانات و قابلیت های فراوان دو کشور در عرصه های مختلف در اراده و خواست الجزیره برای همکاری های گسترده تر با تهران تاکید کرد.